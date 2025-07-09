Інтерфакс-Україна
Події
06:45 09.07.2025

Ворог атакував Луцьк дронами та ракетами, виникли пожежі - мер

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Російські війська масовано атакували в ніч на середу Луцьк дронами та ракетами, виникла пожежа на території одного з підприємств, повідомив міський голова міста Ігор Поліщук.

"Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на наше місто та громаду. Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств", - написав він в телеграмі.

Решта ушкоджень зʼясовується.

За його словами, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає.

Також мер зазначив, що у разі надходження нової інформації оперативно інформуватиме.

Раніше Повітряні сили Збройних сил повідомляли про ракетно-дронову атаку, а також про зліт двох ворожих МІГ-31К.

Джерело: https://t.me/mayorpolishchuk/1774

Теги: #луцьк #атака #пожежа

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