Ворог атакував Луцьк дронами та ракетами, виникли пожежі - мер

Російські війська масовано атакували в ніч на середу Луцьк дронами та ракетами, виникла пожежа на території одного з підприємств, повідомив міський голова міста Ігор Поліщук.

"Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на наше місто та громаду. Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств", - написав він в телеграмі.

Решта ушкоджень зʼясовується.

За його словами, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає.

Також мер зазначив, що у разі надходження нової інформації оперативно інформуватиме.

Раніше Повітряні сили Збройних сил повідомляли про ракетно-дронову атаку, а також про зліт двох ворожих МІГ-31К.

Джерело: https://t.me/mayorpolishchuk/1774