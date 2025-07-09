Ворог атакував Луцьк дронами та ракетами, виникли пожежі - мер
Російські війська масовано атакували в ніч на середу Луцьк дронами та ракетами, виникла пожежа на території одного з підприємств, повідомив міський голова міста Ігор Поліщук.
"Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на наше місто та громаду. Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств", - написав він в телеграмі.
Решта ушкоджень зʼясовується.
За його словами, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає.
Також мер зазначив, що у разі надходження нової інформації оперативно інформуватиме.
Раніше Повітряні сили Збройних сил повідомляли про ракетно-дронову атаку, а також про зліт двох ворожих МІГ-31К.
Джерело: https://t.me/mayorpolishchuk/1774