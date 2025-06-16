В Луцькому ОТЦК заперечують насильницьке доставлення та нанесення тілесних ушкоджень громадянину Музичко

У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заперечують насильницьке доставлення та нанесення тілесних ушкоджень громадянину Максиму Музичко.

“11 червня 2025 року, після встановлення належності громадянина до військового обліку, його було направлено на проходження військово-лікарської комісії. Під час медичного огляду Музичка М.О. відмовився ознайомлюватися з висновками та отримувати відповідні документи. У зв’язку з цим медичними працівниками складено акт… Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Інформація про використання газового балончика є недостовірною”, - йдеться у повідомленні ТЦК у Телеграмі у понеділок.

За твердженням військових, після завершення “необхідних процедур Музичка М.О. був направлений та зарахований до навчального центру для проходження базової підготовки”. Події, що привели до тілесних ушкоджень, мали місце під час перебування Музичко у навчальному центрі.

“За фактом події, що мала місце в подальшому слідчим Яворівського РВП ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України”, - проінформували у ТЦК.

Як повідомили у поліції Львівської області, Музичко отримав травми, “випавши з кузова вантажного автомобіля”.

“Попередньо встановлено, що чоловік отримав тілесні ушкодження, випавши з кузова вантажного автомобіля. 12 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про пацієнта, доставленого в одну з львівських лікарень без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою. Як попередньо встановили співробітники Яворівського районного відділу поліції, мобілізований 31-річний мешканець Волинської області, отримав тілесні ушкодження вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон”, - йдеться у повідомлені поліцейських у Facebook.