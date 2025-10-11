McDonald's відкрив 115-й ресторан в Україні

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, відкрив новий заклад 10 жовтня у с. Липини (вул. Окружна, 62), що на вʼїзді в місто Луцьк, повідомляє пресслужба компанії.

Цей ресторан став 115 у мережі та сьомим, реалізований у партнерстві з АЗК. Відкриття є частиною стратегії розвитку мережі вздовж автомагістралей. Новий ресторан розташований на обʼїзній дорозі Луцька та при вʼїзді в місто з боку Рівного, він реалізований у партнерстві з WOG, що будується та незабаром відкриється поруч.

У ресторані площею понад 470 кв.м є 115 місць в залі та ще 134 на терасі. McDonald’s - третій заклад мережі у Волинській області, завдяки йому створено 60 робочих місць.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 115 ресторанів працюють в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.