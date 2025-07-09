Луцьк зазнав наймасованішої атаки з боку РФ за весь час повномасштабного вторгнення - Шмигаль

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в результаті нічного обстрілу Луцьк зазнав наймасованішої атаки з боку російських військ за весь час повномасштабного вторгнення.

"Черговий масований терористичний удар росії. Ворог вночі здійснив масштабну комбіновану атаку, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети і аеробалістичних ракети "Кинджал". По українських містах запущено рекордну кількість безпілотників за одну ніч від початку повномасштабної війни. Під прицілом всі наші міста. Луцьк зазнав наймасованішої атаки з боку російських військ за весь час повномасштабного вторгнення. Унаслідок обстрілу зафіксовано масштабні пожежі та руйнування", - написав Шмигаль у Телеграм-каналі.

За його словами, пошкодження також є у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

Як повідомлялося, в ніч на середу Протиповітряна оборона знешкодила 718 з 741 засобів повітряного нападу РФ.