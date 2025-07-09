Інтерфакс-Україна
Події
12:25 09.07.2025

Луцьк зазнав наймасованішої атаки з боку РФ за весь час повномасштабного вторгнення - Шмигаль

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Луцьк зазнав наймасованішої атаки з боку РФ за весь час повномасштабного вторгнення - Шмигаль
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в результаті нічного обстрілу Луцьк зазнав наймасованішої атаки з боку російських військ за весь час повномасштабного вторгнення.

"Черговий масований терористичний удар росії. Ворог вночі здійснив масштабну комбіновану атаку, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети і аеробалістичних ракети "Кинджал". По українських містах запущено рекордну кількість безпілотників за одну ніч від початку повномасштабної війни. Під прицілом всі наші міста. Луцьк зазнав наймасованішої атаки з боку російських військ за весь час повномасштабного вторгнення. Унаслідок обстрілу зафіксовано масштабні пожежі та руйнування", - написав Шмигаль у Телеграм-каналі.

За його словами, пошкодження також є у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

Як повідомлялося, в ніч на середу Протиповітряна оборона знешкодила 718 з 741 засобів повітряного нападу РФ.

Теги: #атака_рф #шмигаль #луцьк

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