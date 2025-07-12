07:13 12.07.2025
У Луцьку внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок – мер
Фото: https://www.facebook.com/
Російські війська в ніч на суботу здійснили комбіновану атаку на Луцьк, застосувавши ударні безпілотники та ракети, внаслідок удару знищено приватний житловий будинок, пошкоджено інші оселі й автівку.
За словами мера Луцька Ігора Поліщука, під час нічної комбінованої атаки РФ на місто було повністю зруйновано один із приватних житлових будинків. В інших оселях через вибухову хвилю та уламки повилітали вікна. Також сталося займання приватного автомобіля.
"Інформації щодо загиблих немає", – повідомив Поліщук.