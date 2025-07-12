Інтерфакс-Україна
Події
07:13 12.07.2025

У Луцьку внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок – мер

1 хв читати
У Луцьку внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок – мер
Фото: https://www.facebook.com/

Російські війська в ніч на суботу здійснили комбіновану атаку на Луцьк, застосувавши ударні безпілотники та ракети, внаслідок удару знищено приватний житловий будинок, пошкоджено інші оселі й автівку.

За словами мера Луцька Ігора Поліщука, під час нічної комбінованої атаки РФ на місто було повністю зруйновано один із приватних житлових будинків. В інших оселях через вибухову хвилю та уламки повилітали вікна. Також сталося займання приватного автомобіля.

"Інформації щодо загиблих немає", – повідомив Поліщук.

 

Теги: #луцьк #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:15 12.07.2025
Удар російського дрона знищив під’їзд двоповерхового будинку у Львові - мер

Удар російського дрона знищив під’їзд двоповерхового будинку у Львові - мер

10:36 11.07.2025
На Донеччині у четвер 7 жителів загинуло, ще 9-х поранено внаслідок російської агресії

На Донеччині у четвер 7 жителів загинуло, ще 9-х поранено внаслідок російської агресії

09:08 11.07.2025
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 14 постраждали за минулу добу

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 14 постраждали за минулу добу

08:31 11.07.2025
У Києві до 28 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки РФ – Ткаченко

У Києві до 28 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки РФ – Ткаченко

19:40 10.07.2025
На Дніпропетровщині в результаті обстрілів загинув чоловік, одна людина постраждала – ОВА

На Дніпропетровщині в результаті обстрілів загинув чоловік, одна людина постраждала – ОВА

18:48 10.07.2025
Кількість постраждалих в Києві через повітряну атаку РФ зросла до 25 – Ткаченко

Кількість постраждалих в Києві через повітряну атаку РФ зросла до 25 – Ткаченко

15:08 10.07.2025
БПЛА РФ вдарив по ремонтному авто "Харківобленерго", обійшлося без постраждалих – компанія

БПЛА РФ вдарив по ремонтному авто "Харківобленерго", обійшлося без постраждалих – компанія

14:15 09.07.2025
Обладміністрація повідомила про нові жертви на Донеччині: росіяни вбили 8 людей, ще троє поранені

Обладміністрація повідомила про нові жертви на Донеччині: росіяни вбили 8 людей, ще троє поранені

12:25 09.07.2025
Луцьк зазнав наймасованішої атаки з боку РФ за весь час повномасштабного вторгнення - Шмигаль

Луцьк зазнав наймасованішої атаки з боку РФ за весь час повномасштабного вторгнення - Шмигаль

11:31 09.07.2025
На Донеччині троє людей загинули в результаті російських ударів по цивільним – поліція

На Донеччині троє людей загинули в результаті російських ударів по цивільним – поліція

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1070 осіб та 90 од. спецтехніки - Генштаб

Зеленський: Маємо хороші політичні сигнали найвищого рівня, у тому числі від США, очікуємо сильних кроків і щодо санкцій проти Росії

URC2025 завершила роботу в Римі, кандидатом на проведення URC2026 є Польща

ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві

Уражено авіазавод в Московській області та підприємство з виготовлення ракет для ППО – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1070 осіб та 90 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, загинули двоє людей - Федоров

У Харкові зафіксовано влучання по обʼєкту критичної інфраструктури, двоє постраждалих шпиталізовані

12 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти завдали серію ударів по Харкову, спалахнули пожежі - Синєгубов

Зеленська обговорила з міжнародними партнерами розширення підтримки українських дітей та молоді

Польща знову підняла авіацію через удари РФ по Україні

У Львові зафіксували влучання ворожого БпЛА - мер

Ворожі шахеди зафіксовані на межі Львівської та Тернопільської області – Козицький

Генсек ООН засудив напади хуситів на цивільні судна в Червоному морі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА