У Луцьку внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок – мер

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Російські війська в ніч на суботу здійснили комбіновану атаку на Луцьк, застосувавши ударні безпілотники та ракети, внаслідок удару знищено приватний житловий будинок, пошкоджено інші оселі й автівку.

За словами мера Луцька Ігора Поліщука, під час нічної комбінованої атаки РФ на місто було повністю зруйновано один із приватних житлових будинків. В інших оселях через вибухову хвилю та уламки повилітали вікна. Також сталося займання приватного автомобіля.

"Інформації щодо загиблих немає", – повідомив Поліщук.