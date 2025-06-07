Інтерфакс-Україна
Події
06:50 07.06.2025

У Луцьку кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки 6 червня зросла до двох — ДСНС

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Кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки на Луцьк 6 червня зросла до двох осіб, пошуково-рятувальні роботи на місці події завершено, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні (7 червня - ІФ-У) вранці з-під завалів зруйнованого під'їзду 9-поверхового будинку в Луцьку було знайдено тіло дівчини", - зазначено в повідомленні.

Напередодні було деблоковано тіло чоловіка. Загалом унаслідок обстрілу постраждали 30 людей.

Також евакуйовано п’ять осіб та кілька домашніх тварин. Значних пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні будівлі, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі.

На місці працювали рятувальники, волонтери Червоного Хреста, психологи ДСНС та поліції.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/43889

Теги: #луцьк #жертви #обстріл

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