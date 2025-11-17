Макрон і Зеленський розпочали зустріч

Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський розпочали зустріч у Парижі.

Про це стало відомо з трансляцій, які вели французькі ЗМІ.

Як повідомляє BFMTV, Зеленський і Макрон обговорять військові потреби Києва та співпрацю між оборонними галузями обох країн.

16 листопада Зеленський повідомив, що Україна вже підготувала історичну угоду з Францією про посилення обороноздатності та анонсував запланований візит до Іспанії у вівторок для зміцнення партнерства у сфері протиповітряної оборони та відновлення українських сил після російських ударів.

"Історичну угоду ми підготували також із Францією – буде значне посилення нашої бойової авіації, нашого захисту неба, наших інших оборонних спроможностей. За графіком візиту, це буде в понеділок. Хороший зміст візиту", – сказав Зеленський у ранковому зверненні.