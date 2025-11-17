Внаслідок атаки на Одещину пошкоджено портове обладнання та цивільні судна

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/7483

Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників 17 листопада на Одещині пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів, повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"В одному з портів перебої з електропостачання, фахівці вже працюють над його відновленням. На щастя, без постраждалих ", - написав Кулеба в Телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, на місцях над ліквідацією пожеж та наслідків працюють профільні служби.

Як повідомлялося, російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, постраждала одна людина.

Внаслідок ворожої атаки енергооб’єкта Одеської області знеструмлено 32 тис. абонентів, енергетики почнуть відновлювальні роботи після отримання дозволу від військових та рятувальників.