08:45 17.11.2025

У Польщі пошкоджено залізничну колію, Туск не виключає диверсію

Фото: https://x.com/donaldtusk/status/1990100326171459782

У Польщі пошкоджено ділянку колії на лінії, прем'єр-міністр країни Дональд Туск не виключив диверсію.

"Я постійно контактую з міністром внутрішніх справ щодо руйнування ділянки колії на маршруті Демблін-Варшава. Можливо, ми маємо справу з актом диверсії", - написав він у соцмережі Х.

За словами Туска, ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування.

 

Теги: #польща #колія #пошкодження

