Інтерфакс-Україна
Події
08:35 17.11.2025

Ворог атакував дронами Одещину, є постраждалий - ДСНС

1 хв читати
Ворог атакував дронами Одещину, є постраждалий - ДСНС
Фото: Одеська ОВА

Російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, постраждала одна людина, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. За попередньою інформацією постраждала одна людина", - сказано у телеграмі.

Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури.

До ліквідації наслідків було залучено підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.

 

Теги: #одеська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 17.11.2025
Внаслідок атаки на Одещину 32 тис. абонентів знеструмлено, відновлення почнеться після дозволу військових

Внаслідок атаки на Одещину 32 тис. абонентів знеструмлено, відновлення почнеться після дозволу військових

08:17 17.11.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 17 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 17 населених пунктів Запорізької області

06:49 17.11.2025
Одна людина загинула, 5 поранені внаслідок ракетних ударів по Балаклії

Одна людина загинула, 5 поранені внаслідок ракетних ударів по Балаклії

20:31 16.11.2025
Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

19:17 16.11.2025
Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

08:54 16.11.2025
В Одеській області вночі пошкоджено об’єкти енергетики через удари безпілотників

В Одеській області вночі пошкоджено об’єкти енергетики через удари безпілотників

08:07 16.11.2025
РФ завдала 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області: Одна людина загинула, одну поранено

РФ завдала 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області: Одна людина загинула, одну поранено

07:51 14.11.2025
Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

20:54 13.11.2025
Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків

Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків

11:09 13.11.2025
Через удар БпЛА зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці – Одеська ОВА

Через удар БпЛА зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці – Одеська ОВА

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував двома балістичними ракетами та 128 БпЛА, знищено 91 дрон

У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

ОСТАННЄ

Ворог атакував двома балістичними ракетами та 128 БпЛА, знищено 91 дрон

У Польщі пошкоджено залізничну колію, Туск не виключає диверсію

У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

Бойові дії на Дніпропетровщині спричинили скасування та затримки поїздів

Трамп анонсував законопроєкт про "дуже суворі санкції" проти країн, що ведуть бізнес із Росією

Окупанти за добу втратили 1 160 осіб та 72 од. спецтехніки

17 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Балаклії вже 7 постраждалих, серед них двоє дітей

Найбільший порт РФ Новоросійськ відновив відвантаження нафти після української атаки

Авіаносець США увійшов до Карибського моря на тлі напруженості у відносинах з Венесуелою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА