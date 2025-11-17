08:35 17.11.2025
Ворог атакував дронами Одещину, є постраждалий - ДСНС
Фото: Одеська ОВА
Російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, постраждала одна людина, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. За попередньою інформацією постраждала одна людина", - сказано у телеграмі.
Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури.
До ліквідації наслідків було залучено підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.