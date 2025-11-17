Ворог атакував дронами Одещину, є постраждалий - ДСНС

Фото: Одеська ОВА

Російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, постраждала одна людина, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. За попередньою інформацією постраждала одна людина", - сказано у телеграмі.

Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури.

До ліквідації наслідків було залучено підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.