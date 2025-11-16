Сили оборони відбили атаки росіян ще на 12 напрямках, майже 200 боєзіткнень за добу - Генштаб

Сили оборони продовжують відбивати ворожі атаки ще на 12 напрямках, загалом за добу відбулося майже 200 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"На даний час загалом відбулося 195 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 43 авіаційних ударів, скинула 105 керованих авіабомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 322 дрони-камікадзе та здійснили 3 274 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - сказано у вечірньому зведенні.

На північно-слобожанському і курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, здійснив 87 обстрілів, зокрема п’ять із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог шість разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Обухівки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Вісім разів агресор намагався просунутися вперед на українські позиції на куп’янському напрямку в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка.

На лиманському напрямку українські захисники відбили 17 російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровій Яр, Дробишеве, Ямполівка, Терни та Зарічне. Два бойові зіткнення досі тривають.

На слов’янському напрямку українські військові відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверськ, Виїмка та Званівка. Один бій досі триває.

На краматорському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень із противником у районах Майського, Віролюбівки та Часового Яру.

На костянтинівському напрямку українські війська відбили 27 ворожих атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На олександрівському напрямку українські оборонці відбили 21 ворожу атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода. Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Демурине та Данилівка.

На гуляйпільському напрямку ворог 14 разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір’я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя. Одне бойове зіткнення досі триває. Авіаударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Воздвиженка, Білогір’я та Тернувате.

На оріхівському напрямку Сили оборони зупинили одну наступальну дію противника в районі Степногірська.

На придніпровському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів у напрямку Антонівського мосту. Під авіаударом опинилося Садове.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02g7XHcccDsi385xz8Y7Y28GxLMfdMA92bfUaPN3dkMPuS3Rjt9dXyYWSABE1zcxT7l