16 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фото: Pixabay

16 листопада 2025 року відзначають Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, Міжнародний день толерантності, День працівників радіо, телебачення та зв’язку, Всесвітній день бідних, День ісландської мови,

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангеліста Матвія.

День 1361 Російська агресія - Day 1361 Russian aggression

Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод

Відзначається щорічно в третю неділю листопада відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/60/5.

День пам’яті вперше був проведений ще у 1993 році у Великобританії, ще до офіційного міжнародного визнання. Мета цього дня – це привернення уваги суспільства до сумної статистики ДТП (близько 3 тисяч загиблих щодня), вшанування пам’яті всіх жертв аварій та співчуття сім’ям, наголошення на важливості якості доріг та безпеки дорожнього руху.

У Глобальному звіті про стан безпеки дорожнього руху, опублікованому ВООЗ у грудні 2018 року, зазначається, що щорічна кількість загиблих у результаті дорожньо-транспортних пригод досягла 1,35 мільйона осіб. Дорожньо-транспортні пригоди на даний час є основною причиною смерті людей віком від 5 до 29 років. Непропорційно велику частку становлять пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти, особливо ті, хто проживає в країнах, що розвиваються.

Понад половина всіх випадків смерті в результаті дорожньо-транспортних пригод припадає на вразливих учасників дорожнього руху: пішоходів, велосипедистів і мотоциклістів. Пішоходи, велосипедисти, водії дво- та триколісних моторизованих транспортних засобів та їхні пасажири разом називаються "вразливими учасниками дорожнього руху" і становлять половину всіх випадків смерті в результаті дорожньо-транспортних пригод у всьому світі. У країнах з низьким рівнем доходу частка загиблих вразливих учасників дорожнього руху вища, ніж у країнах з високим рівнем доходу.

Міжнародний день толерантності

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/51/95.

Свято впровадила ЮНЕСКО у 1995 році на своїй Генеральній конференції; Міжнародний день терпимості закріплено в "Декларації принципів терпимості". У 1997 році ООН також вирішило святкувати цей день, посилаючись на власний Устав

День працівників радіо, телебачення та зв’язку

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 11.11.1994 р. № 667/94.

Сьогодні важко оцінити той обсяг роботи, яку щоденно виконують працівники цих галузей. Для сучасного світу ця сфера послуг створює неабиякий комфорт та значно полегшує життя. Працівники цих напрямків, зазвичай, не відпочивають в офіційні вихідні та свята, як більшість громадян, вони не знають поганої погоди або пори року, для них найважливіше завдання – забезпечити суспільство свіжою та об’єктивною інформацією. Для того, щоб підтримати ініціативу працівників радіо, телебачення та зв’язку в Україні було запроваджено їх професійне свято, яке відзначають щорічно 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку України.

День працівників сільського господарства

Відзначається щорічно в третю неділю листопада відповідно до Указу Президента України від 07.10.1993 р. № 428/93.

Від самого ранку до пізньої ночі аграрії та фермери України невпинно працюють, щоб забезпечити країну всім необхідним. Їх праця є важкою і клопіткою. Україна обдарована родючими землями та ідеальними умовами для створення якісного продукту. Держава запровадила свято на честь працівників сільського господарства, щоб визнати тяжку працю та показати шанобливе ставлення до агрономів та фермерів.

Україна з давніх часів славиться своїми чорноземами, а сільськогосподарські продукти є однією з основних статей експорту вже багато століть. Так, за античних часів від причорноморських грецьких колоній до Афін щороку поставлялося 17 тис. т зерна.

З другої половини першого тисячоліття на українських землях з поширенням борони і плуга почали використовувати двопільну, а потім – трипільну систему землеробства.

Всесвітній день бідних

Всесвітній день бідних, започаткований Папою Франциском у 2017 році, щорічно відзначається Католицькою Церквою на 33-тю неділю звичайного літургійного року. Цей день покликаний привернути увагу до потреб убогих та спонукати вірян до конкретних дій милосердя.

Міжнародний день фламенко

Міжнародний день фламенко, що відзначається 16 листопада, знаменує собою визнання фламенко нематеріальною культурною спадщиною людства ЮНЕСКО.

Міжнародний день боротьби з анорексією

16 листопада у світі відбувається Міжнародний день боротьби з анорексією. Ця дата була запропонована до щорічного святкування з 2005 року. Анорексія – серйозне захворювання, на яке все частіше хворіють неповнолітні дівчата через виснажливі дієти та голодування.

Всесвітній день ґудзиків

Кожного року 16 листопада відзначається незвичайне свято – Всесвітній День ґудзиків, який було засновано ще у 1938 році американською організацією National Button Society.

Раніше ґудзики слугували людям не лише для застібання одягу, а як предмет розкоші, який, до того ж, ніс в собі певне смислове навантаження, тому до виробництва ґудзиків ставилися зі всією відповідальністю та креативністю.

Перші ґудзики було знайдено під час розкопок стародавньому Риму. Вчені датують деякі екземпляри третім тисячоліттям до нашої ери. Не менш старі ґудзики, зроблені з панцира маленьких черепашок, кісток, металевих злитків та камінців, археологи знайшли у долині річки Інд.

Спочатку ґудзики використовували у якості прикраси, яка вказувала на високий соціальний або фінансовий статус володаря. У Давній Русі їх вважали амулетами.

Люди, які колекціонують ґудзики, називаються філобутоністами. Перша організація з’явилася у 1939 році у Чикаго. А китаєць Бо Джинфанг, зібравши у своїй колекції понад 110 тисяч ґудзиків, зміг попасти до Книги рекордів Гіннеса.

Народилися в цей день:

220 років від дня народження Карла Вільгельма Распа (1805–1874), австрійського історика, архівіста, автора нарису "З історії міста Львова" (1870);

150 років від дня народження Івана Омеляновича Левицького (1875–1938), українського композитора, диригента, скрипаля, педагога;

130 років від дня народження Пауля Гіндеміта (Хіндеміта) (1895−1963), німецького композитора, диригента, альтиста, теоретика музики;

130 років від дня народження Галини Орлівни (Ганна Іванівна Мневська) (1895–1955), української письменниці, актриси, педагогині;

120 років від дня народження Міле Клопчича (1905–1984), словенського поета, літературознавця, перекладача, який підтримував творчі стосунки з українськими поетами та вченими;

120 років від дня народження Миколи Пантелеймоновича Семененка (1905−1996), українського геолога;

110 років від дня народження Григорія Олексійовича Томенка (1915–1994), українського живописця, графіка, плакатиста.

Ще цього дня:

1917 - У колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкривають Національний музей;

1918 - Королівство Угорщина, яке до цього було частиною Австро-Угорської Імперії, проголошують республікою;

1924 - Починає мовлення перша українська радіостанція — Українське радіо;

1945 - У Лондоні засновують ЮНЕСКО;

1967 - Розпочинається I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку;

1994 - Україна приєднується до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року;

1999 - Засновують Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

2002 - Президент Кучма підписує указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направляє до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем'єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича;

2010 рік - Заручини принца Вільяма та Кейт.

Церковне свято:

У цей день люди вшановують одного з дванадцяти апостолів Левія Матвія, який змінив почесну посаду митаря на шлях послідовника Христа.

Матвій був свідком багатьох чудес та проповідей Ісуса, а також Його смерті та воскресіння. Він написав своє Євангеліє арамейською мовою, щоб переконати єврейських християн, що Ісус є Месія, яку Бог обіцяв через пророків. Він часто цитував Старий Завіт, щоб показати, як Ісус виконав пророцтва.

Матвіїв день слід провести спокійно та врівноважено. У жодному разі не можна поганословити чи ображати будь-кого. Найправильніше, увечері, після трудового дня, накрити стіл і запросити близьких.

Іменини:

Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.

З прикмет цього дня:

Яскраві зірки вказують на холод, іній зранку — на потепління, а низько пливучі хмари — на майбутні морози. Холодна погода цього дня пророкує холодну осінь, а сильний мороз вранці — снігопад.

Наші предки намагалися у Матвіїв день не виходити без особливої потреби з дому, уникати людних місць, щоб не зловити пристріт. Якщо цього дня подружжя посвариться, це до розлучення, тому намагалися не сваритися з близькими.