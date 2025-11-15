Зеленський провів нараду з Федоровим щодо подальшої цифровізації державних послуг

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з першим віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, під час якої обговорили розвиток цифровізації державних послуг та забезпечення прозорості взаємодії громадян і бізнесу з державою.

Глава держави підкреслив, що Україна продовжує курс на впровадження сучасних цифрових рішень, спрямованих на відкритість державного управління.

"Наша держава продовжує цифровізацію державних послуг та зацікавлена в максимальній прозорості всіх контаків між громадянами і державою, між бізнесами і державою. Все, що додає Україні стійкості, підтримуємо та впроваджуємо у відповідних рішеннях", — зазначив Зеленський.