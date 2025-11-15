Інтерфакс-Україна
Події
18:57 15.11.2025

Зеленський провів нараду з Федоровим щодо подальшої цифровізації державних послуг

1 хв читати
Зеленський провів нараду з Федоровим щодо подальшої цифровізації державних послуг
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з першим віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, під час якої обговорили розвиток цифровізації державних послуг та забезпечення прозорості взаємодії громадян і бізнесу з державою.

Глава держави підкреслив, що Україна продовжує курс на впровадження сучасних цифрових рішень, спрямованих на відкритість державного управління.

"Наша держава продовжує цифровізацію державних послуг та зацікавлена в максимальній прозорості всіх контаків між громадянами і державою, між бізнесами і державою. Все, що додає Україні стійкості, підтримуємо та впроваджуємо у відповідних рішеннях", — зазначив Зеленський.

Теги: #федоров #розмова #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 15.11.2025
Зеленський: РФ знову провалила встановлені Путіним терміни захоплення Покровська та Купʼянська

Зеленський: РФ знову провалила встановлені Путіним терміни захоплення Покровська та Купʼянська

17:41 15.11.2025
Одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район - ОВА

Одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район - ОВА

16:19 15.11.2025
Зеленський: Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку

Зеленський: Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку

16:14 15.11.2025
Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

16:11 14.11.2025
Зеленський обговорив з Маркаровою можливі напрямки майбутньої співпраці

Зеленський обговорив з Маркаровою можливі напрямки майбутньої співпраці

15:47 14.11.2025
Міністр оборони Франції підтвердила зустріч Макрона та Зеленського у Парижі 17 листопада

Міністр оборони Франції підтвердила зустріч Макрона та Зеленського у Парижі 17 листопада

14:08 14.11.2025
Зеленський обговорив із президентом Азербайджану розвиток двосторонніх відносин

Зеленський обговорив із президентом Азербайджану розвиток двосторонніх відносин

12:38 14.11.2025
Президент очікує від прем'єрки кандидатури міністрів енергетики та юстиції

Президент очікує від прем'єрки кандидатури міністрів енергетики та юстиції

12:09 14.11.2025
Макрон прийме Зеленського в Парижі у понеділок – ЗМІ

Макрон прийме Зеленського в Парижі у понеділок – ЗМІ

11:06 14.11.2025
Українські воїни успішно застосували "довгі нептуни" по цілях в РФ - Зеленський

Українські воїни успішно застосували "довгі нептуни" по цілях в РФ - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

Троє загиблих і шестеро поранених через чергові обстріли Херсонщини

Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

ОСТАННЄ

Хор "Гомін" не братиме участь у концерті "Кварталу 95" - співдиректор Львівського органного залу

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

Ми боремося за європейський вибір України – Ахметов привітав з 25 річчям SCM, яка до ювілею оновила айдентику

Росіяни ймовірно розстріляли двох українських військових на околицях Затишшя — Лубінець

Троє загиблих і шестеро поранених через чергові обстріли Херсонщини

Українські дрони знищили 4 пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф" і два радари у Новоросійську - джерела

Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська - 7 корпус ДШВ

П'ятеро людей поранені через влучання FPV-дроном по Нікополю у суботу - ЗМІ

DeepState: ворог просунулися в Покровську, біля Злагоди, Зеленого Гаю, Петропавлівки

Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Рязанській області, радіолокаційну станцію, військовий ешелон та декілька районів зосередження противника - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА