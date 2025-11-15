Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Рязанській області, радіолокаційну станцію, військовий ешелон та декілька районів зосередження противника - Генштаб

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони України вразили нафтопереробний завод "Рязанський", радіолокаційну станцію "Небо-У", військовий ешелон та декілька районів зосередження живої сили противника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У рамках зниження можливостей ворога із завдання ракетно-бомбових ударів підрозділи Сил оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області рф", - йдеться у повідомленні у суботу в телеграм-каналі.

Продукція цього НПЗ: бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів.

Зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту.

"Також уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон в районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини. Результати уражень уточнюються", - зазначається у повідомлені.