Інтерфакс-Україна
Події
09:07 15.11.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 653 ворожі цілі

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 653 ворожі цілі
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 653 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 181 одиниць особового складу, з яких 110 – ліквідовано; 30 точок вильоту пілотів БпЛА; 10 танків; 8 бронемашин; 3 артилерійські системи; 21 одиниця автомобільної техніки; 4  мотоцикли; 113 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж листопада (01–14.11) знищено/уражено 11827 цілей, з них 4020 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

Теги: #сбс #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 14.11.2025
СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

14:00 14.11.2025
Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

19:01 13.11.2025
Шмигаль відвідав командний пункт СБС у Дніпропетровській області

Шмигаль відвідав командний пункт СБС у Дніпропетровській області

13:47 13.11.2025
Генштаб: Уражено низку об’єктів на ТОТ Криму, Запоріжжі та території РФ із застосуваням "Фламінго", "Барс"

Генштаб: Уражено низку об’єктів на ТОТ Криму, Запоріжжі та території РФ із застосуваням "Фламінго", "Барс"

08:05 13.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 762 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 762 ворожі цілі

08:06 11.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 850 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 850 ворожих цілей

17:45 10.11.2025
ССО знову уразили нафтобазу "Гвардійський" на ТОТ Криму

ССО знову уразили нафтобазу "Гвардійський" на ТОТ Криму

08:37 10.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 503 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 503 ворожі цілі

08:23 08.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 980 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 980 ворожих цілей

08:21 06.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 650 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 650 ворожих цілей

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

ОСТАННЄ

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

Мінфін США видав ще на місяць ліцензії на операції з укладання контрактів та продажу активів "Лукойлу", зокрема у Болгарії

Пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ворогом у ніч на п'ятницю 9-поверхівці в Деснянському районі завершено

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

15 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленський провів відеоконференцію з послами й консулами щодо пріоритетів на 2026 рік

Сили оборони відбили заминулу добу 256 ворожих атак - Генштаб

Сибіга обговорив з очільницею МЗС Швеції енергетику, винищувачі й антикорупційні розслідування в Україні

Гутерреш засудив атаки РФ на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА