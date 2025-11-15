Сили безпілотних систем уразили за добу 653 ворожі цілі

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 653 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 181 одиниць особового складу, з яких 110 – ліквідовано; 30 точок вильоту пілотів БпЛА; 10 танків; 8 бронемашин; 3 артилерійські системи; 21 одиниця автомобільної техніки; 4 мотоцикли; 113 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж листопада (01–14.11) знищено/уражено 11827 цілей, з них 4020 – особовий склад противника", - повідомили СБС.