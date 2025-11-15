Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Втрати окупантів впродовж доби склали 1000 одиниць живої сили та 140 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 суботи.

Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 19 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 90 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 14 крилатих ракет і 490 БпЛА оперативно-тактичного рівня.