Інтерфакс-Україна
Події
07:21 15.11.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

1 хв читати
Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1000 одиниць живої сили та 140 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 суботи.

Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 19 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 90 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 14 крилатих ракет і 490 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:39 15.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

08:46 14.11.2025
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 95 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 95 од. спецтехніки - Генштаб

13:47 13.11.2025
Генштаб: Уражено низку об’єктів на ТОТ Криму, Запоріжжі та території РФ із застосуваням "Фламінго", "Барс"

Генштаб: Уражено низку об’єктів на ТОТ Криму, Запоріжжі та території РФ із застосуваням "Фламінго", "Барс"

08:31 13.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

07:32 13.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців - Генштаб

07:11 12.11.2025
Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 88 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 88 од. спецтехніки

11:06 11.11.2025
Генштаб: Уражено Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об’єктів на ТОТ Донеччини

Генштаб: Уражено Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об’єктів на ТОТ Донеччини

08:24 11.11.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 170 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 170 бойових зіткнень

07:28 11.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців

10:37 10.11.2025
Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

ОСТАННЄ

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

Сили безпілотних систем уразили за добу 653 ворожі цілі

Мінфін США видав ще на місяць ліцензії на операції з укладання контрактів та продажу активів "Лукойлу", зокрема у Болгарії

Пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ворогом у ніч на п'ятницю 9-поверхівці в Деснянському районі завершено

15 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленський провів відеоконференцію з послами й консулами щодо пріоритетів на 2026 рік

Сили оборони відбили заминулу добу 256 ворожих атак - Генштаб

Сибіга обговорив з очільницею МЗС Швеції енергетику, винищувачі й антикорупційні розслідування в Україні

Гутерреш засудив атаки РФ на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні

Росіяни атакували Хмельницьку область ракетами "Кинжал" - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА