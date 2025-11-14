Інтерфакс-Україна
Події
18:18 14.11.2025

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

1 хв читати
Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

В суботу, 15 листопада, у більшості регіонів країни графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом від 1,5 до 3,5 черг та графіки обмеження потужності (ГОП) для промислових споживачів застосовуватимуться з 00:00 до 23:59, повідомила НЕК "Укренерго" ввечері у п’ятницю.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - попередив системний оператор споживачів.

Таким чином, цілодобові графіки запроваджуються уже кілька днів поспіль. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Теги: #відключення_світла #субота

