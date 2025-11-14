Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

На міністерській зустрічі формату "Великої п’ятірки" обговорювалося нещодавнє викриття корупційної схеми в українській енергетичній сфері, повідомив міністр оборони Італії Гвідо Кросетто.

"Дякую Денису (Шмигалю – ІФ-У) за те, що приєднався до нас, - про ситуацію в Україні; це вже четверта зима, яку Україна має пережити, і вона переживе її знову з Європою та всім Заходом на своєму боці. Ми також обговорили з ним проблеми, подякували йому та президенту Володимиру Зеленському за силу боротися з корупцією всередині країни та за приклад, який вони подали", - сказав він на пресконференції після зустрічі "Групи п’яти" в Берліні у п’ятницю.

Кросетто також відзначив, як російська пропаганда використала здатність української влади "проводити очищення всередині країни", показуючи це як негативне явище.

У зустрічі в Берліні також бере участь верховний представник ЄС Кая Каллас. Міністр оборони України Денис Шмигаль приєднався до засідання через відеозв’язок.

Формат "Великої п’ятірки" було створено рік тому за ініціативою Німеччини та Франції. Він характеризується, перш за все, своєю європейською спрямованістю – зокрема, на підтримку України та європейської безпеки.