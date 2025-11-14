Інтерфакс-Україна
Події
16:17 14.11.2025

Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

1 хв читати
Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

На міністерській зустрічі формату "Великої п’ятірки" обговорювалося нещодавнє викриття корупційної схеми в українській енергетичній сфері, повідомив міністр оборони Італії Гвідо Кросетто.

"Дякую Денису (Шмигалю – ІФ-У) за те, що приєднався до нас, - про ситуацію в Україні; це вже четверта зима, яку Україна має пережити, і вона переживе її знову з Європою та всім Заходом на своєму боці. Ми також обговорили з ним проблеми, подякували йому та президенту Володимиру Зеленському за силу боротися з корупцією всередині країни та за приклад, який вони подали", - сказав він на пресконференції після зустрічі "Групи п’яти" в Берліні у п’ятницю.

Кросетто також відзначив, як російська пропаганда використала здатність української влади "проводити очищення всередині країни", показуючи це як негативне явище.

У зустрічі в Берліні також бере участь верховний представник ЄС Кая Каллас. Міністр оборони України Денис Шмигаль приєднався до засідання через відеозв’язок.

Формат "Великої п’ятірки" було створено рік тому за ініціативою Німеччини та Франції. Він характеризується, перш за все, своєю європейською спрямованістю – зокрема, на підтримку України та європейської безпеки.

Теги: #україна #італія #корупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:35 14.11.2025
Сікорський про розслідування в Україні: Найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію

Сікорський про розслідування в Україні: Найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію

12:40 14.11.2025
Деякі політичні сили використовують розслідування корупції в енергетиці для дискредитації керівництва України, вважає Єрмак

Деякі політичні сили використовують розслідування корупції в енергетиці для дискредитації керівництва України, вважає Єрмак

10:45 14.11.2025
Україна інформує Конгрес США щодо справи про корупцію в енергетиці – посол Стефанішина

Україна інформує Конгрес США щодо справи про корупцію в енергетиці – посол Стефанішина

20:16 13.11.2025
Сибіга та Брусило обговорили з радником прем'єра Британії з нацбезпеки тиск на РФ та ситуацію з корупцією

Сибіга та Брусило обговорили з радником прем'єра Британії з нацбезпеки тиск на РФ та ситуацію з корупцією

14:52 13.11.2025
Посол ЄС: Влада підтримує розслідування корупції в енергетиці, це сильний сигнал, що незалежні інституції України працюють

Посол ЄС: Влада підтримує розслідування корупції в енергетиці, це сильний сигнал, що незалежні інституції України працюють

14:14 13.11.2025
Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

11:33 13.11.2025
Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

10:46 13.11.2025
Україна та Ізраїль продовжать співпрацю у сфері підготовки фахівців, зокрема правоохоронців - посольство

Україна та Ізраїль продовжать співпрацю у сфері підготовки фахівців, зокрема правоохоронців - посольство

07:28 13.11.2025
ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

23:25 12.11.2025
Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Президент вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

ОСТАННЄ

Мінветеранів пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти

Єрмак і Джулі Девіс висловили впевненість, що розслідування справ щодо корупції мають бути неупередженими

Зеленський обговорив з Маркаровою можливі напрямки майбутньої співпраці

Польща хоче, щоб Україна брала участь у проєкті SAFE - Міноборони

Засідання "Рамштайну" готується на 3 грудня – Шмигаль

Зеленський призначив В.Острижного заступником командувача Нацгвардії

Пісторіус: Німеччина виділить на військову допомогу Україні понад EUR11,5 млрд у 2026 р.

Міністр оборони Франції підтвердила зустріч Макрона та Зеленського у Парижі 17 листопада

МЗС Азербайджану викликало посла РФ для висловлення протесту після обстрілу Києва

Українська розвідка провела диверсійну операцію на Транссибі, рух вантажів заблоковано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА