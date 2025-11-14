Президент очікує від прем'єрки кандидатури міністрів енергетики та юстиції

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 листопада, провів нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, з якою обговорив кадрові зміни в уряді.

"Говорили й про кадрові зміни в уряді – премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Також Свириденко доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях, під час наради було визначено, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування.

"З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення", - зауважив президент.

Він також доручив прем'єр-міністру оперативно інформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і відповідних рішень.

"Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована", - наголосив глава держави.

Крім того, під час наради обговорили ситуацію з відновленням в областях після російських ударів. За словами Зеленського, ремонтні бригади працюють майже в цілодобовому режимі, залучені необхідні ресурси.

"Резерв обладнання збільшуємо, і постійно триває робота з партнерами щодо цього", - зазначив він.

Свириденко також доповіла про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад.

"Вже із завтрашнього дня стартує нова програма зимової підтримки для наших людей – урядовці представлять публічно всі деталі. Минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг", - зауважив Зеленський.