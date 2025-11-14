Інтерфакс-Україна
Події
08:53 14.11.2025

Уночі на півдні Одещини атаковано об’єкти енергетики, є постраждалий

Уночі на півдні Одещини атаковано об’єкти енергетики, є постраждалий

 На півдні Одеської області російські війська вночі атакували об’єкти енергетики ударними дронами, повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей, проте внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

"Внаслідок атаки на енергетичний обʼєкт виникли пожежі, пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаражу", - зазначено в повідомленні.

"На жаль, є один постраждалий, йому надано допомогу. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Об’єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення", – зазначив Кіпер.

