Інтерфакс-Україна
Події
07:51 14.11.2025

Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

1 хв читати
Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували населені пункти херсонської області, один мирний житель загинув, поранено ще троє осіб.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення", – повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Богданівка, Інженерне, Комишани, Наддніпрянське, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Розлив, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Урожайне, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, Новомиколаївка, Тягинка, Бургунка, Вірівка, Миколаївка, Дудчани, Качкарівка, Новокаїри, Саблуківка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

За даними очільника Херсонської ОВА, російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, у результаті чого було пошкоджено 18 приватних будинків, адмінбудівлю, магазин, приватні автомобілі та тролейбус.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 13.11.2025
Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків

Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків

08:56 12.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, п'ятеро людей постраждали

Ворог атакував Херсонщину, п'ятеро людей постраждали

07:45 12.11.2025
Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

11:37 11.11.2025
Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

08:59 11.11.2025
Котельні у Лозовій Харківської області знеструмлено через пошкодження ворожими обстрілами критичної інфраструктури

Котельні у Лозовій Харківської області знеструмлено через пошкодження ворожими обстрілами критичної інфраструктури

17:46 09.11.2025
На Херсонщині поранень дістали п'ятеро цивільних через російські атаки

На Херсонщині поранень дістали п'ятеро цивільних через російські атаки

07:32 09.11.2025
Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

17:53 08.11.2025
На Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждала дитина

На Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждала дитина

12:33 08.11.2025
Двоє людей загинули на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу

Двоє людей загинули на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу

17:49 07.11.2025
Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинула одна людина, щонайменше 24 поранені, врятовано понад 40 осіб

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

У Києві діють планові відключення електропостачання, перебої з опаленням у двох районах столиці

Уночі на півдні Одещини атаковано об’єкти енергетики, є постраждалий

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 95 од. спецтехніки - Генштаб

Російські війська зайняли село на Харківщині та просуваються в Запорізькій області

МВС: Рух транспорту обмежено на трьох вулицях Києва

У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

На Кіровоградщині через нічну атаку без світла залишилися 16 населених пунктів

КМВА: У Києві через ворожу атаку частково перекрито рух громадського транспорту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА