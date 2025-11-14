Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували населені пункти херсонської області, один мирний житель загинув, поранено ще троє осіб.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення", – повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Богданівка, Інженерне, Комишани, Наддніпрянське, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Розлив, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Урожайне, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, Новомиколаївка, Тягинка, Бургунка, Вірівка, Миколаївка, Дудчани, Качкарівка, Новокаїри, Саблуківка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

За даними очільника Херсонської ОВА, російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, у результаті чого було пошкоджено 18 приватних будинків, адмінбудівлю, магазин, приватні автомобілі та тролейбус.