07:08 14.11.2025

14 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

14 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

14 листопада 2025 року відзначають Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет, Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей, День операційної медичної сестри, Міжнародний день логопеда.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Пилипа.

Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/61/225.

Цей день має нагадувати людству, що захворюваність цукровим діабетом на планеті зростає. Також, у цей день потрібно розповідати про наслідки хвороби, про можливості профілактики та лікування. Головна місія дня – інформування суспільства.

Хвороба належить до групи ендокринних захворювань, які пов’язані з порушенням засвоєння глюкози, хвороба розвивається через абсолютну чи відносну недостатність гормону інсуліну, в наслідок чого з’являється гіперглікемія (збільшення глюкози в крові).

Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей

Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей відзначається щорічно 14 листопада.

Культурні цінності, що охоплюють значущі об’єкти та місця історії, становлять основу цивілізацій і слугують свідченням людської творчості та розмаїття. Однак незаконний обіг цих безцінних предметів є постійною проблемою, яка позбавляє суспільства їхньої культурної спадщини та ідентичності.

Для боротьби з цією проблемою щорічно відзначається Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей, який дає можливість замислитися над важливістю захисту культурної спадщини та активізувати зусилля по боротьбі з незаконною торгівлею нею.

Вперше цей день був визнаний ЮНЕСКО під час її 40-ї Генеральної конференції у 2019 році, що знаменує узгоджені зусилля, спрямовані на привернення уваги до цих злочинів і важливості міжнародної співпраці у боротьбі з ними.

День операційної медичної сестри

День операційної медичної сестри, що відзначається щорічно 14 листопада, – це професійне свято медичних працівників, данина поваги відданим своїй справі помічникам хірурга, які відіграють вирішальну роль в успішному проведенні операцій і догляді за пацієнтами в операційній палаті. Ці професіонали є основою хірургічної команди, оскільки забезпечують стерильне середовище, готують пацієнтів та завжди напоготові хірургам.

Подія походить зі США, саме там вперше було офіційно визнане значення операційних медсестер. У 1989 році губернатором штату Айова Террі Едвардом Бранстадом, який встановив день вшанування цих життєво важливих членів медичної команди. У Європі професійне свято операційних медсестер відзначається 15 лютого – Європейський день операційної медичної сестри.

Міжнародний день логопеда

14 листопада кожного року світ відзначає Міжнародний день логопеда, який заснували у 2004 році.

Логопедія – це ціла наука, що вивчає механізми, причини, симптоми, структуру порушень мови та систему впливу щодо корекції мовленнєвої діяльності. Логопедія бере свій початок з 17 сторіччя, а з 19 сторіччя розпочалося активне вивчення цієї наукової галузі.

Представники цієї важливої професії виправляють усі порушення мовлення (недорозвинення, дефекти тощо) та навіть повну його відсутність.

Народилися в цей день:

260 років від дня народження Роберта Фултона (1765–1815), американського інженера, винахідника, творця першого пароплава;

140 років від дня народження Соні Делоне (Делоне-Терк) (Сара Еліївна Штерн) (1885−1979), української та французької художниці, скульпторки, дизайнерки, засновниці художніх напрямків орфізму та симультанізму. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2024–2025 роках"; за іншими даними народилась 13.11.1885 р.;

130 років від дня народження Кузьми Панасовича Мінаєва (1895–1950), українського співака;

120 років від дня народження Гаїни Симонівни Коваленко (1905–1989), української письменниці, перекладачки, актриси.

Ще цього дня:

1918 - Намагаючись заручитись підтримкою Антанти, гетьман Скоропадський проголосив "федерацію Української Держави з майбутньою небільшовицькою Росією", яку ніколи не мав наміру реалізовувати;

1918 - Заколот соціалістів проти Української Держави Павла Скоропадського;

1918 - На першому засіданні Національних зборів Томаш Масарик був обраний президентом Чехословацької республіки;

1918 - За ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську Академію наук та визначений її офіційний статус;

1920 - Уряд УНР був змушений покинути Україну та переїхати до Польської республіки;

1944 - До Центральної Азії з Грузинської РСР депортовано понад 100 тисяч турків-месхетинців;

1989 - Верховна Рада СРСР ухвалила Декларацію про визнання незаконними і злочинними репресивні акти проти народів, підданих насильницькому переселенню, та про забезпечення їхніх прав;

1999 - На посаду Президента України вдруге обрано Л. Д. Кучму, що обіймав цей пост з 19.07.1994 по 23.01.2005;

2005 - Корпорація Boeing оголосила про старт виробництва літака Boeing 747-8.

Церковне свято:

День пам’яті святого апостола Пилипа, який вважається наймолодшим учнем Ісуса. Він ретельно вивчав Святе Письмо та проповідував Євангеліє у Фригії та Скіфії. Ще за його життя люди вшановували його за чудеса. Найвідомішим з них є воскресіння немовляти, якого вже оплакувала безутішна мати. Народ називає цей день Пилипівкою. Після нього починається великий Різдвяний пост.

Після того, як Пилип побачив воскресіння Христа, він пішов нести його вчення та зціляти хворих. Не один раз віра у Господа та свята молитва врятовувала його від рук розгніваних єретиків та жорстоких правителів.

Коли святий Пилип перебував в Єраполісі з Варфоломієм, вони зцілили багатьох людей, серед яких була укушена змією дружина антипата того міста. Побачивши усі чудеса, жінка повірила у християнство та розповіла про це чоловікові. Щоб запобігти розповсюдженню віри серед мешканців міста, він наказав спалити помешкання, де перебували святі, а їх самих розіп’ясти. Від страшних мук святий Пилип помер, а там, де пролилася його кров, виросла виноградна лоза.

Іменини:

Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна.

З прикмет цього дня:

Якщо пішов сніг, навесні чекали на сильну повінь. Якщо на дорозі багато бруду, до середини зими не буде морозів. На деревах ще залишається листя – цього дня наступного року вже буде морозна погода. Теплий день на м'яку зиму.

Наші пращури у цей день займалися рукоділлям і готували м'ясні страви востаннє перед постом.

 

Теги: #14листопада #церковне_свято #якесьогоднісвято #іменини

