Інтерфакс-Україна
Події
00:43 14.11.2025

Свириденко закликала Європу використати заморожені російські активи для підтримки України

1 хв читати

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у дописі в соцмережі Х закликала європейські країни перетворити заморожені російські активи на реальну підтримку України.

"Перетворення заморожених російських грошей на реальну підтримку України надішле сигнал, який буде почутий гучно і чітко в залах Кремля. Росія розуміє лише ціну власних втрат", – наголосила Свириденко.

За її словами, заморожені активи – це десятки мільярдів доларів, накопичені елітою Росії, яка розв’язала війну проти України. Після їх перенаправлення ці кошти можуть стати опорою колективної безпеки Європи та зміцнити обороноздатність України, зокрема у сфері ППО, захисту енергетичних систем і внутрішнього виробництва озброєнь.

Свириденко зазначила, що Європа має продемонструвати, що агресія "несе наслідки не лише на папері, а й у вигляді практичних, вимірюваних втрат для тих, хто веде війну".

"Якщо Європа прагне миру, вона має продемонструвати, що агресія несе наслідки не лише на папері, а й у вигляді практичних, вимірюваних втрат для тих, хто веде війну. Використання цих активів – один із найпростіших інструментів наблизити цей результат", – підкреслила прем’єр.

Джерело: https://x.com/svyrydenko_y/status/1989067963065069581?s=46

Теги: #рф #європа #активи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:50 13.11.2025
Американська компанія Carlyle вивчає можливість купівлі закордонних активів "ЛУКОЙЛ" - ЗМІ

Американська компанія Carlyle вивчає можливість купівлі закордонних активів "ЛУКОЙЛ" - ЗМІ

19:44 13.11.2025
Понад 200 громадян Кенії, вірогідно, приєдналися до російської армії для участі у війні проти України – глава МЗС

Понад 200 громадян Кенії, вірогідно, приєдналися до російської армії для участі у війні проти України – глава МЗС

10:14 13.11.2025
Міністри та урядовці країн-партнерів просять МПК надати роз'яснення щодо наслідків повернення НПК Росії та Білорусі

Міністри та урядовці країн-партнерів просять МПК надати роз'яснення щодо наслідків повернення НПК Росії та Білорусі

19:40 12.11.2025
У Києві заявляють: Цьогорічні мирні переговори з РФ наразі припинені через відсутність абиякого прогресу

У Києві заявляють: Цьогорічні мирні переговори з РФ наразі припинені через відсутність абиякого прогресу

19:14 12.11.2025
Канада оголосила про додаткові санкції проти Росії

Канада оголосила про додаткові санкції проти Росії

03:07 11.11.2025
Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

23:44 10.11.2025
Міністри фінансів країн ЄС розглядатимуть у четвер два способи фінансової підтримки України – ЗМІ

Міністри фінансів країн ЄС розглядатимуть у четвер два способи фінансової підтримки України – ЗМІ

20:25 10.11.2025
Україна готує угоди з кількома країнами Європи, зокрема, про посилення захисту неба - Зеленський

Україна готує угоди з кількома країнами Європи, зокрема, про посилення захисту неба - Зеленський

00:08 04.11.2025
До кінця року відкриються представництва "Build with Ukraine" у Берліні та Копенгагені — Камишін

До кінця року відкриються представництва "Build with Ukraine" у Берліні та Копенгагені — Камишін

02:29 03.11.2025
Трамп заперечив, що адміністрація США розглядає питання російських активів як важіль у переговорах

Трамп заперечив, що адміністрація США розглядає питання російських активів як важіль у переговорах

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

ОСТАННЄ

США розпочали операцію "Південний спис" для боротьби з наркотиками у Західній півкулі

Уламки впали на територію школи в Дарницькому районі Києва, двоє постраждалих у Дніпровському районі – Кличко

У Подільському районі Києва загорівся житловий будинок

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

У Дніпровському районі Києва БпЛА влучив у житловий будинок - влада

В столиці працює ППО - КМВА

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

Ветеран Kraken з ампутацією представляє Україну на чемпіонаті світу з джиу-джитсу

Федоров: РФ застосовує дальнобійні оптоволоконні дрони для загрози українській логістиці

ЗСУ представили наукове дослідження протистояння російській агресії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА