Сибіга у Лондоні обговорив із британською колегою використання заморожених російських активів: Нам потрібне це рішення до кінця року

Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, що перебває із робочим візитом у Лондоні, повідомив про "змістовну та дружню" двосторонню зустріч із британською колегою Іветт Купер.

"Ми скоординували наступні кроки, щоб збільшити ціну війни для Росії та зміцнити Україну. Я висловив вдячність за лідерство Великої Британії в усіх сферах, за вчорашню рішучу заяву G7 та за новий зимовий пакет на 13 мільйонів фунтів стерлінгів. Ми погодилися з важливістю швидких колективних дій, щоб забезпечити повне використання заморожених активів Росії для підтримки оборони та відновлення України. Нам потрібне це рішення до кінця року". – написав він у соцмережі Х.

Очільники МЗС окремо координували ініціативи в міжнародних організаціях та зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за її злочини.