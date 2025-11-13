Інтерфакс-Україна
Події
14:06 13.11.2025

Мерц у розмові із Зеленським наголосив на очікуваннях Німеччини щодо продовження Україною боротьби з корупцією та подальших реформ

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер Фрідріх Мерц під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у четвер підкреслив очікування уряду Німеччини, що Київ рішуче продовжуватиме боротьбу з корупцією та подальші реформи.

Як повідомляється на сайті канцлера Німеччини, президент Зеленський поінформував Мерці про розслідування корупційних справ проти членів українського уряду, і пообіцяв повну прозорість, довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів та інші оперативні заходи для відновлення довіри українського населення, європейських партнерів та міжнародних донорів.

"Канцлер підкреслив очікування федерального уряду, що Україна рішуче продовжуватиме боротьбу з корупцією та подальші реформи, зокрема у сфері верховенства права", - йдеться у повідомленні.

Також президент Зеленський подякував канцлеру за підтримку Німеччини, зокрема в галузі протиповітряної оборони та захисту української енергетичної інфраструктури. Канцлер Мерц і президент Зеленський домовилися продовжувати зусилля з досягнення перемир’я і тривалого миру в тісній координації з європейськими та трансатлантичними партнерами.

"Німеччина разом із західними партнерами посилить тиск на Москву, щоб спонукати Росію до серйозних переговорів. Це також включає продовження роботи над більш ефективним використанням заморожених російських державних активів", - зазначає пресслужба канцлера.

Лідери також обговорили ситуацію з українськими біженцями. Згідно з повідомленням, "президент Зеленський порушить питання збільшення кількості виїздів молодих українських чоловіків до Європейського Союзу".

Теги: #зеленський #мерц

