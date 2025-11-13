Зеленський обговорив із Мерцом запуск експортного офісу для української зброї в Берліні

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом після поїздки у пункти управління бойових бригад і корпусів, та обговорив запуск експортного офісу для української зброї в Берліні.

"Подякував Фрідріху за політичну підтримку відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні. Активно працюємо над запуском, будемо в контакті", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Також президент поінформував про ситуацію на фронті. Сторони обговорили ключові кроки для допомогти захисту.

"Вдячний Німеччині за підтримку: від початку повномасштабної війни завдяки допомозі Німеччини врятовано тисячі життів наших людей. Особливо цінуємо допомогу системами ППО, оборонними пакетами, підтримку нашої стійкості", - зазначив Зеленський.

Сторони скоординували позиції на європейському треку та у двосторонніх відносинах.

"Ціную поради й запевнив, що Україна робитиме все необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів", - додав президент.