Зеленський обговорив із військовими на Запоріжжі активізацію штурмових дій окупантів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які ведуть оборону района Степногірська у Запорізькій області.

"Багато важливих питань із військовими обговорили. Передусім увага бойовим діям на напрямку, активізації штурмових дій окупантів останнім часом, зокрема спробам ворога обійти наші оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Також він обговорив із воїнами реалізацію програм із закупівлі дронів за власні кошти бригад і за електронні бали в межах програми "Армія дронів.Бонус", та особливості застосування дронів "Вампір".

"Обов’язково опрацюємо всі питання, які порушили під час розмови, знайдемо щодо них рішення", - наголосив президент.