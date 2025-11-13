Інтерфакс-Україна
Події
08:23 13.11.2025

Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

Росіяни не контролюють Покровськ і не взяли Сили оборони України в оточення, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами своєї поїздки на Покровський напрямок.

"Стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань. Для цього здійснив поїздку на Покровський напрямок. Разом з командирами сконцентрували увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланували подальші дії", - написав Сирський у телеграм-каналі уранці четверга.

Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що Покровський напрямок "залишається головним у контексті наступу противника". Зокрема на цьому напрямку фіксують найбільшу кількість щоденних штурмових дій ворога.

"Противник, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами. Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових - для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених. На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше - знищення легкої ворожої техніки. Військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника", - описав ситуацію Сирський.

Він також повідомив, що за останній тиждень "у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області".

"Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться", - заявив Сирський у Телеграм.

Теги: #покровськ #ситуація #мирноград

