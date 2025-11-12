Інтерфакс-Україна
19:32 12.11.2025

Умєров обговорив з головою Міноборони Туреччини співпрацю у сфері безпеки та повернення українських полонених

1 хв читати
Умєров обговорив з головою Міноборони Туреччини співпрацю у сфері безпеки та повернення українських полонених
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров зустрівся з міністром оборони Туреччини Яшаром Гулером, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та зовнішньополітичним радником Президента Ердогана Акіфом Чагатаєм Киличем.

"Говорили про два ключові напрями – обміни полоненими і співпрацю у сфері безпеки та оборони. Тема обмінів – серед головних пріоритетів. Україна продовжує робити все, щоб кожен наш громадянин повернувся додому. Є підтримка Туреччини – як партнера, який не раз допомагав у найскладніші моменти", - написав Умєров в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Крім того, сторони обговорили поглиблення оборонної співпраці – спільні проєкти, виробництво та технології.

"Працюємо далі – щоб повернути наших людей і зміцнити спільну безпеку", - резюмував Умєров.

 

Теги: #міноборони #туреччина #зустріч

