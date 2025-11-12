ВАКС відправив під варту фігурантку справи корупції в енергетиці із заставою у 25 млн грн

Фото: http://bank.gov.ua/

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до однієї з працівниць бек-офісу з легалізації коштів, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Суд частково задовольнив клопотання (детективів НАБУ – ІФ-У) та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у середу.

НАБУ розробляло операцію "Мідас" з літа 2024 року.

Як повідомлялося, серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Раніше з посиланням на НАБУ повідомлялося, що основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", зазначалося в телеграм-каналі у понеділок.

Підозри вже оголошено 8 особам, включаючи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова.

У ніч на вівторок, 11 листопада, Україну покинув один з фігурантів справи - член НКРЕКП Сергій Пушкар, який до цього працював в "Енергоатомі".

Поза межами України також перебувають Т. Міндіч та О.Цукерман.