Податкова, БЕБ та НБУ мають врегулювати ситуацію з "дробленням" бізнесу фуд-ритейлу на ФОПи – фінкомітет

Фото: https://t.me/getmantsevdanil

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики доручив Державній податковій службі (ДПС), Бюро економічної безпеки (БЕБ) на Національному банку України (НБУ) забезпечити припинення схем ухилення від податків у фуд-ритейлі, зокрема практику "дроблення" бізнесу на фізичних осіб-підприємців, уникнення застосування РРО/ПРРО та заниження заробітних плат.

"Народні депутати-члени комітету дійшли висновків, що ринок фуд-ритейлу потребує активних дій ДПС, БЕБ та Нацбанку з питань детінізації, що забезпечить рівні умови господарювання всіх учасників ринку, надасть додаткові надходження до державного та місцевого бюджетів, а споживач отримає гарантію та можливість захисту своїх прав", – йдеться у рішенні комітету, яке оприлюднив його очільник Данил Гетманцев у Телеграм-каналі.

Згідно з документом, платники податків з ліцензіями на торгівлю алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет та пальним мають неухильно дотримуватися норм щодо мінімальної зарплати. Забезпечити це із щомісячним моніторингом доручено податковій службі.

Крім того, податкова має провести перевірки торговельних мереж фуд-ритейлу, які мають такі ліцензії, а також тих, які можуть не користуватися РРО/ППРО. До кінця 2025 року служба має повідомити про кількість мереж, які відмовилися від практики "дроблення", та про суми додаткових надходжень до бюджету за рахунок детінізації таких мереж.

Зазначається, що податкова щомісячно протягом 2025-2026 років має публікувати дані про заробітні плати та показники рівня сплати податків торгівельних мереж фуд-ритейлу.

ДПС доручено до 1 січня 2026 року розробити та схвалити сегментарний план відповідно до CRM на виконання Нацстратегії доходів до 2030 року щодо відпрацювання суб'єктів фуд-ритейлу на 2026 рік.

Комітет доручив БЕБ провести дослідження та сформувати аналітику щодо діяльності суб’єктів фуд-ритейлу, що практикують "дроблення" бізнесу із використанням ФОПів, а також забезпечити припинення такої діяльності та розслідування відповідних правопорушень. Бюро має повідомити фінкомітет про вжиті заходи до 1 січня 2026 року.

Своєю чергою Нацбанку доручено розглянути можливість зобов'язати банки виявляти зв'язки ФОП із юридичними особами, брендом, торговою маркою, що свідчить про належність ФОП до єдиної пов'язаної групи, та забороняти ведення ділових відносин з суб'єктами такої групи. Крім того, доручено вживати відповідні заходи впливу для банків, які порушують таку заборону. НБУ має поінформувати фінкомітет про результати до 1 квітня 2026 року.

Зазначається, що доручення були надані після доповідей відповідних органів щодо ситуації на ринку фуд-ритейлу.