Інтерфакс-Україна
Події
17:54 12.11.2025

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

1 хв читати
13 листопада у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом від двох до чотирьох черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів (ГОП) з 00:00 до 23:59, повідомила НЕК "Укренерго" у середу.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - попередив системний оператор споживачів.

Як зазначили в НЕК, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Теги: #відключення_світла #укренерго #графіки

