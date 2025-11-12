Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

Міністр енергетики України Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимир Зеленський, Кабінет міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста", - написала Гринчук в мережі Facebook.

Вона заявила, що у межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.

"Таких фактів не може існувати в принципі. Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця", - додала вона.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський попросив у прем'єр-міністра Юлії Свириденко заяви щодо відставки міністра енергетика Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенко.

До цього, зранку 12 листопада, Кабінет міністрів відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка від виконання обовʼязків.