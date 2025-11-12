Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

Колишній віцепремʼєр-міністр України - міністр національної єдності України (2024-2025 рр.) Олексій Чернишов, якому раніше було оголошено про підозру у справі про корупцію в енергетиці "Мідас", приїхав до будівлі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела в середу.

"Подробиці візиту наразі невідомі. Варто нагадати, що під час попереднього скандалу, пов'язаного з виїздом Чернишова за кордон в червні цього року, саме ГУР, за інформацією наших джерел, займалося його поверненням до України. Тому нинішній візит Чернишова до розвідки викликає запитання - зокрема, чи може він бути пов'язаний із спробою втечі з країни", - йдеться в повідомленні.

Видання також повідомляє, що клопотання про обрання запобіжного заходу для Чернишова ще не надходили до Вищого антикорупційного суду України.

Як повідомлялося, 23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, задовольнивши клопотання частково. 2 липня за Чернишова було внесено заставу в повному обсязі, згідно з рішенням ВАКС. 11 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора на відмову слідчого судді відсторонити Чернишова від посади віцепрем’єра.

26 серпня суд продовжив строк дії покладених на Чернишова обов'язків ще на два місяці. Він не може виїжджати за межі України без дозволу та повинен утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі. Сам Чернишов сказав, що на цьому етапі "не проти продовження обов’язків.

10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"."Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома", забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Підозри у справі були оголошені восьми особам, включаючи Чернишова.