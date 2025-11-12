Інтерфакс-Україна
15:23 12.11.2025

Зеленський доручив військовій розвідці провести заходи в інтересах України

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова та доручив провести заходи в інтересах України.

"Також говорили про операції військової розвідки – разом з іншими нашими силами. Доручив провести деякі заходи в інтересах України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Крім того, Буданов доповів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя 2026 року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України.

"Відслідковуємо російські зв’язки в ключових регіонах світу та обмежуємо їх", - зазначив президент.

