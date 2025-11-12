Україна й Німеччина домовилися про посилення співпраці у сфері шкільної освіти

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гайко Томс підписали угоду між Міністерством освіти України та Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини про співробітництво у сфері шкільної освіти.

Згідно з повідомленням міністерства, укладення угоди сприятиме посиленню та розширенню двостороннього партнерства в галузі освіти, а також відкриває нові можливості для: підтримки вивчення німецької мови в українських школах; підвищення кваліфікації вчителів німецької мови; підвищення мовного рівня та країнознавчих знань українських учнів; розширення в Україні мережі шкіл-партнерів програми "Школи: партнери майбутнього" (PASCH) та сприяння міжнародним контактам між школами.

Зазначається, що програма PASCH обʼєднує у всесвітню мережу школи, які особливо активно популяризують вивчення німецької мови та підтримують культурний обмін між молоддю різних країн.

"В Україні до мережі PASCH входять школи, що співпрацюють із Goethe Institut Ukraine та Центральним управлінням шкільної освіти за кордоном (ZfA). Учні цих шкіл можуть складати мовні іспити на отримання німецького мовного диплома (DSD I/II), брати участь у міжнародних конкурсах і програмах обміну, а також отримувати стипендії для навчання в Німеччині", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у вересня Міносвіти опублікувало перелік перших верифікованих суботніх й недільних шкіл за кордоном. Серед іншого, до переліку перших верифікованих закладів увійшли суботні й недільні школи з Німеччини.