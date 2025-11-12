Мінекономіки відзначає непричетність наглядради "Енергоатому" до корупції, представить нову НР протягом тижня

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом", але відзначає непричетність існуючої наглядової ради до корпуції, йдеться у повідомленні на сайті міністерства у середу.

"Ми вже маємо радника – міжнародну компанію, яка допомагає з цим процесом. Аналізуємо списки кандидатів, зокрема й тих, хто брав участь у попередніх конкурсах", – повідомив міністр Олексій Соболев у Facebook, але не назвав радника.

За його словами, перша наглядова рада створювалася для поступової, виваженої розбудови корпоративного управління в такій великій компанії, як "Енергоатом", тоді як зараз стоїть зовсім інше завдання – антикризовий менеджмент, особливо після резонансних розслідувань НАБУ.

"Оновлення складу ради спрямоване саме на посилення цих функцій, а також на забезпечення швидкої взаємодії компанії з антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами та суспільством", – зазначено у повідомленні.

Мінекономіки також визнало необхідність адаптації системи корпоративного управління до нових викликів — швидших рішень, антикризових механізмів і посиленої відповідальності.

"У нової наглядової ради буде чіткий мандат: перезапустити менеджмент компанії, провести повний аудит, надати всебічне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні фактів можливої корупції", – написав Соболев.

Він разом з міністерством також заявив про непричетність першої наглядової ради до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів. "Ми розраховуємо на їхню подальшу професійну підтримку у перехідний період — зокрема, у передачі матеріалів, документації та аналітичних напрацювань, необхідних для швидкого запуску роботи нового складу ради", – сказав міністр.

Він подякував членам першої наглядової ради за внесок у створення основи для подальшої трансформації компанії та зауважив, що вона допомогла сформувати перші процеси та рамку сучасного корпоративного управління.

Згідно з релізом, паралельно, за дорученням уряду Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит "Енергоатому" у зв’язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведено у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії — у строк до 90 робочих днів. Матеріали буде передано правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт буде представлено уряду після завершення роботи аудиторів

"Швидке ухвалення рішень у ситуації з "Енергоатомом" є важливим не лише для внутрішньої стабільності, а й для виконання Україною зобов’язань перед МВФ, Світовим банком і ЄС. Це демонструє готовність держави діяти за міжнародними стандартами та захищати інвестиції партнерів навіть у складних умовах", – наголосили в Мінекономіки.

Як повідомлялося, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про рішення уряду достроково припинити повноваження наглядової ради "Енергоатому" та терміново обрати новий склад.

"Завдання нового складу - швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції", – наголосила Свириденко.

В той же час експерти назвали рішення уряду про достроковий розпуск наглядової ради недостатнім та спробою перекласти відповідальність.

"Ви там нормальні взагалі в тому уряді? Здається, ви плутаєте наглядову раду і "смотрящіх". Перші нічого не вирішують, а якщо вирішують, то ви криком кричите про "втрату суверенітету", – написав під постом віцепрем’єра з євроінтеграції керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

"Управлінськими рішеннями щодо наглядової ради теперішню кризу не вирішити. Саме фігуранти з плівок саботували протягом більш ніж року намагання міжнародних партнерів створити дієвий орган. Поки вони на посадах - діла не буде", – вважає бізнес-омбудсмен Роман Ващук, який підтримав заклики до звільнення міністрів, які замішані у справі "Мідас".

Окрім того, розпуск наглядової ради, на думку ряду експертів, ставить під питання можливості змін у правлінні до обрання нової наглядової ради, оскільки, згідно зі статутом "Енергоатому", це виключні повноваження наглядової ради.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 21 червня 2024 року затвердив незалежними членами наглядової ради "Енергоатому" Тімоті Стоуна (Timothy John Stone), Майкла Кірста (Michael E. Kirst) та Ярека Неверовича, представниками держави – президента Київської школи економіки та ексміністра економіки Тимофія Милованова та державного секретаря міністерства економіки Віталія Петрука, але перше засідання ради відбулося лише у середині січня 2025 року. На ньому головою ради було обрано ексміністра енергетики Литви Неверович, а заступником – Кірст, який упродовж своєї кар’єри обіймав керівні посади в Westinghouse Electric Company.

У серпні цього року Кабмін вніс зміни до статуту "Енергоатому", якими збільшив кількість членів наглядової ради з п’яти до семи осіб. Зараз наглядова рада компанії налічує четверо осіб, бо Стоун відмовився від підписання контракту. Але Милованов 11 листопада заявив про вихід з наглядової ради.

Уряд планував завершити формування наглядових рад енергокомпаній до кінця цього року.