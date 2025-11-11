Інтерфакс-Україна
Події
20:20 11.11.2025

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

2 хв читати
Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров, який раніше обіймав посаду міністра оборони, заявив про безпідставність "будь-яких спроб" пов’язати його "роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб".

"Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося раніше у цей день, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що бізнесмен Тимур Міндіч, який є основним фігурантом розслідування щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці, здійснював вплив не лише на міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, але і на Умєрова на посаді міністра оборони. Про це прокурор сказав під час судового засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики, раніше заступнику голови ФДМУ Ігору Миронюку, який фігурує в розслідуванні схеми.

Умєров, ймовірно, відповідаючи на ці закиди, заявив: "На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений", - заявив Умєров "Прошу перевіряти будь-які гучні заяви і завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ", - наголосив він.

Раніше у вівторок Умєров повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід для розблокування процесу обмінів полоненими в рамках вже раніше досягнутих домовленостей. "Щойно прибув в Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону", - написав Умєров в Телеграм.

Він анонсував зустрічі найближчими днями, "зокрема, в Туреччині". "Питання саме про це — відновити обміни", - повідомив Умєров.

Теги: #умєров #міндіч #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 11.11.2025
Усі фігуранти плівок НАБУ про корупцію в енергетиці мають негайно піти з посад – голова комітету Ради

Усі фігуранти плівок НАБУ про корупцію в енергетиці мають негайно піти з посад – голова комітету Ради

19:02 11.11.2025
Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

17:43 11.11.2025
Учасники схеми корупції у енергетиці передавали кошти ексвіцепрем’єр-міністру України - НАБУ

Учасники схеми корупції у енергетиці передавали кошти ексвіцепрем’єр-міністру України - НАБУ

17:16 11.11.2025
Прокурор САП заявив про вплив Міндіча не лише на Галущенка, але і на Умєрова – ЦПК

Прокурор САП заявив про вплив Міндіча не лише на Галущенка, але і на Умєрова – ЦПК

16:49 11.11.2025
Умєров прибув у Стамбул, працюватиме для розблокування процесів обмінів полоненими

Умєров прибув у Стамбул, працюватиме для розблокування процесів обмінів полоненими

14:55 11.11.2025
Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

14:37 11.11.2025
Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

13:12 11.11.2025
НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

21:47 10.11.2025
"Євросолідарність" виступила з вимогою дієвої реакції президента на справу Міндіча та ініціює відставку уряду

"Євросолідарність" виступила з вимогою дієвої реакції президента на справу Міндіча та ініціює відставку уряду

09:41 10.11.2025
Міндіч залишив Україну – нардеп Железняк

Міндіч залишив Україну – нардеп Железняк

ВАЖЛИВЕ

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

ОСТАННЄ

МЗС та ЦСК забезпечать цілодобове реагування на ворожі інформкампанії проти України, зокрема із залученням ШІ

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Померли гендиректор Bosch Ukraine Бульда та книговидавець Степурін

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

11.11.1918, 11 година ранку: дві хвили мовчання, вінки з червоних маків і маки на одязі – у бельгійському Іпрі вшанували пам'ять загиблих

Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

Уряд розпочав виплату нацкешбеку за серпень

Росіяни збільшують штурми на Покровському напрямку і у Запорізькій області - Зеленський

У ДШВ показали кадри підриву російського логістичного НРК поблизу Покровська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА