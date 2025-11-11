Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров, який раніше обіймав посаду міністра оборони, заявив про безпідставність "будь-яких спроб" пов’язати його "роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб".

"Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося раніше у цей день, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що бізнесмен Тимур Міндіч, який є основним фігурантом розслідування щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці, здійснював вплив не лише на міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, але і на Умєрова на посаді міністра оборони. Про це прокурор сказав під час судового засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики, раніше заступнику голови ФДМУ Ігору Миронюку, який фігурує в розслідуванні схеми.

Умєров, ймовірно, відповідаючи на ці закиди, заявив: "На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений", - заявив Умєров "Прошу перевіряти будь-які гучні заяви і завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ", - наголосив він.

Раніше у вівторок Умєров повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід для розблокування процесу обмінів полоненими в рамках вже раніше досягнутих домовленостей. "Щойно прибув в Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону", - написав Умєров в Телеграм.

Він анонсував зустрічі найближчими днями, "зокрема, в Туреччині". "Питання саме про це — відновити обміни", - повідомив Умєров.