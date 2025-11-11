Інтерфакс-Україна
Події
14:37 11.11.2025

Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

Фото: https://www.facebook.com/nabu.gov.ua

Антикорупційні органи повідомили про підозри 7 особам в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці, затримали п’ятьох, повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Наразі підозри отримали: бізнесмен – керівник злочинної організації; колишній радник міністра енергетики; виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом"; чотири особи – "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.

Як повідомляє Центр протидії корупції у телеграм-каналі, згаданий бізнесмен - Тімур Міндіч, ексрадник міністра енергетики - Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки Енергоатому - Дмитро Басов.

Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків. Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".

Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Загалом через так звану "пральню" за час документування їхньої діяльності пройшло близько $100 млн.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. До її проведення на фінальному етапі залучено практично весь особовий склад детективів Національного антикорупційного бюро.

За ухвалами суду проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Операція отримала назву "Мідас".

Детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації.

Слідство триває.

Теги: #міндіч #набу #корупція #мідас #енергетика

