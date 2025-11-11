В Києві у зв’язку з відключеннями світла можливі зміни в роботі електротранспорту – КМДА

В умовах планових та екстрених відключень світла в Києві можливі тимчасові зміни в роботі електротранспорту, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Робота трамваїв, тролейбусів і фунікулера коригується відповідно до графіків відключень", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Інформація про зміни в режимі руху електротранспорту публікується в телеграм-каналі "Зміни руху | Київпастранс".