Інтерфакс-Україна
Події
12:50 11.11.2025

В Києві у зв’язку з відключеннями світла можливі зміни в роботі електротранспорту – КМДА

1 хв читати
В Києві у зв’язку з відключеннями світла можливі зміни в роботі електротранспорту – КМДА

В умовах планових та екстрених відключень світла в Києві можливі тимчасові зміни в роботі електротранспорту, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Робота трамваїв, тролейбусів і фунікулера коригується відповідно до графіків відключень", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Інформація про зміни в режимі руху електротранспорту публікується в телеграм-каналі "Зміни руху | Київпастранс".

 

Теги: #київ #енергетика #транспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 11.11.2025
"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

13:12 11.11.2025
НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

13:01 11.11.2025
Низькопольні автобуси, передані Одесі порідненими містами Регенсбургом і Стамбулом, вийдуть на соціальні маршрути

Низькопольні автобуси, передані Одесі порідненими містами Регенсбургом і Стамбулом, вийдуть на соціальні маршрути

11:37 11.11.2025
Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

11:34 11.11.2025
ДПСУ повідомляє про призупинення оформлення ТЗ та пішоходів у ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією

ДПСУ повідомляє про призупинення оформлення ТЗ та пішоходів у ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією

11:23 11.11.2025
Більше 87% об'єктів соцсфери та 73% житла вже підключено до тепла – Мінрозвитку

Більше 87% об'єктів соцсфери та 73% житла вже підключено до тепла – Мінрозвитку

10:42 11.11.2025
Поліція затримала у Києві чотирьох рекетирів, які вимагали у чоловіка $50 тис

Поліція затримала у Києві чотирьох рекетирів, які вимагали у чоловіка $50 тис

09:12 11.11.2025
Наглядрада "Енергоатома" проведе спецзасідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями працівників компанії в корупції

Наглядрада "Енергоатома" проведе спецзасідання для оцінки ситуації зі звинуваченнями працівників компанії в корупції

17:54 10.11.2025
У Києві затвердили нову Програму підтримки, інтеграції та адаптації ВПО на 2026–2028 роки

У Києві затвердили нову Програму підтримки, інтеграції та адаптації ВПО на 2026–2028 роки

16:46 10.11.2025
Незаконно добуті в результаті корупції у сфері енергетики кошти легалізовували через окремий офіс у Києві - НАБУ

Незаконно добуті в результаті корупції у сфері енергетики кошти легалізовували через окремий офіс у Києві - НАБУ

ВАЖЛИВЕ

Сили безпілотних систем мають збільшити спроможності в Херсоні - Зеленський

НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

Мін’юст підтвердив проведення слідчих дій за участі міністра Галущенка у межах кримінального провадження

Ворог активізував зусилля з проникнення до Покровська через південні околиці, зараз у місті понад 300 росіян

Німеччина збільшить допомогу Україні до понад EUR11,5 млрд у 2026р

ОСТАННЄ

Зеленський анонсував на п'ятницю спеціальну Ставку щодо прифронтових міст

Сили безпілотних систем мають збільшити спроможності в Херсоні - Зеленський

Невідомі викрали шість стародавніх статуй із музею в Дамаску

Зеленський повідомив про підготовку рішень, які мають посилити Херсон

Оформлення ТЗ та пішоходів в ПП "Дяківці-Раковець" на кордоні з Румунією відновлено – ДПСУ

В Україні стає прохолодніше, по всій країні пройдуть невеликі дощі

DeepState: Ворог просунувся у Донецькій та Запорізький області

Мін’юст підтвердив проведення слідчих дій за участі міністра Галущенка у межах кримінального провадження

Бійці ГУР отримали зброю і обладнання на понад 7 млн грн від стендап-коміка Василя Байдака

Сирський: у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА