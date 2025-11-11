DeepState: Ворог просунувся у Донецькій та Запорізький області

Російські окупаційні війська окупували с. Катеринівка Мар'їнської міської громади Покровського р-ну Донецької обл. та с. Новомиколаївка у Гуляйпільській міській громаді Пологівського р-ну Запорізької обл., повідомляє у вівторок вранці OSINT-проєкт DeepState.

Також, за інформацією, ворог мав просування поблизу с. Олександро-Калинове Іллінівської сільської громади Краматорського р-ну та с. Промінь Гродівської селищної громади Покровського р-ну Донецької обл.

Окупанти збільшили площу контрою поблизу сіл Солодке, Нове та Яблукове у Гуляйпільській міській громаді Пологівського р-ну Запорізької обл.

Таким чином за минулу добу площа окупації у Донецькій області зросла на 15,11 кв км. У Запорізькій області площа, підконтрольна окупантам, зросла на 16,43 кв. км. Загалом росіяни просунулись за минулу добу на 31,54 кв км.

Як повідомлялось, у понеділок окупанти розширили площу контролю на 19 кв км, "сіра зона" зросла на 29,66 кв км за рахунок змін на новопавлівському напрямку.

Минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,8 кв. км щодоби, що було на 43% більше, ніж позаминулого, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 6,9 кв. км.