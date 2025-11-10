Інтерфакс-Україна
22:22 10.11.2025

Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 156 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 14 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2 228 дронів-камікадзе та здійснили 3 421 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31276

20:30 10.11.2025
Зеленський: Фактично кожного дня Україна застосовує далекобійні санкції проти РФ

19:16 10.11.2025
DeepState попереджає про ускладнення ситуації в Запорізькій області

08:46 10.11.2025
Двоє цивільних отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Сумської області

06:45 10.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

22:13 09.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 248 ворожих атак - Генштаб

23:42 08.11.2025
Сили оборони відбили атаки росіян ще на 11 напрямках, 185 боєзіткнень за добу - Генштаб

22:19 08.11.2025
Ворог втратив 93 особи на покровському напрямку - Генштаб

20:27 08.11.2025
Ворог безуспішно штурмує північні околиці Покровська

11:15 08.11.2025
Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

01:59 08.11.2025
Аварійні відключення застосовані через масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру - Міненерго

