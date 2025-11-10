Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 156 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 14 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2 228 дронів-камікадзе та здійснили 3 421 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31276