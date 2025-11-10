Інтерфакс-Україна
Події
20:48 10.11.2025

Енергетики працюють над мінімізацією обмежень електрики, але ситуація може погіршитися з наступними атаками – глава Міненерго

1 хв читати
Енергетики працюють над мінімізацією обмежень електрики, але ситуація може погіршитися з наступними атаками – глава Міненерго

Енергетики працюють над тим, щоб мінімізувати обмеження електроенергії, які доводиться застосовувати після масованих атак РФ, але всі мають бути готові до погіршення ситуації, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Ми будемо зменшувати графіки, але ситуація буде змінюватися після кожної наступної атаки. Підготовлені сценарії реагування на будь-яку подію, в тому числі найкритичнішу. Ми маємо бути готові, що ситуація може погіршуватися. Зараз прогнозувати дуже важко. Спробуй спрогнозувати, що тобі пошкодять і куди прийдеться атака наступного разу", – сказала Гринчук під час брифінгу в понеділок.

Вона звернула увагу, що обмеження уже стають меншими після останньої атаки (8 листопада – ЕР), але ситуація продовжує бути складною, враховуючи щотижневі масовані комбіновані атаки як ракетами, так і величезною кількістю дронів, "які дуже прицільно б’ють по енергоб’єктам".

Як повідомлялося, окремі ТЕС ДТЕК були атаковані за останній час 5-6 балістичними ракетами, повідомив СЕО Д.Трейдінг Дмитро Сахарук.

Він зазначив, що запуск великої кількості балістичних ракет стали особливістю останніх атак по енергетиці, і тому особливо важливим стало підсилення ППО.

Після останньої масованої атаки РФ у суботу, 8 листопада, вчергове були повністю зупинені Трипільська та Зміївська ТЕС "Центренерго".

Теги: #обмеження #ситуація #міненерго

