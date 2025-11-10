Інтерфакс-Україна
20:09 10.11.2025

Глава Міненерго розраховує на продовження допомоги міжнародних партнерів, попри справу "Мідас"

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук розраховує на продовження допомоги з боку міжнародних партнерів, попри розслідування масштабних зловживань в сфері енергетики, про яке заявили в понеділок Національне бюро розслідувань та Спеціальна антикорупційна прокуратура.

"Я впевнена, що розслідування проходитиме об’єктивно, неупереджено в рамках закону, і за його результатами будуть прийняті відповідні рішення (…). Сподіваюся, що об’єктивність і відкритість розслідування запевнить партнерів в тому, що ми відкриті до будь-яких дій", – сказала вона на брифінгу  в Києві.

"Ми постійно на зв’язку з партнерами, вони нам сильно допомагають в реалізації всіх наших проєктів і по захисту, і по додатковому обладнанню. Впевнена, що вони це роблять не для енергокомпаній, а для всього українського суспільства", – зазначила Гринчук.

Вона вказала, що для неї важливо, аби слідчі дії відбувалися прозоро, а всі причетні особи, якщо буде доведена їхня вина, були притягнуті до відповідальності.

Під час брифінгу міністерка також зазначила, що не має радника, про якого йшлося в заявах НАБУ/САП (Ігор Миронюк – ІФ) і їй невідомо про описані корупційні схеми.

"У мене такого радника немає і наскільки мені відомо, не було і в міністра попереднього. Щодо схем у мене немає жодної інформації",  – наголосила міністр.

Як повідомлялося, НАБУ та САП повідомили сьогодні про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас".

Згідно з повідомленням НАБУ, задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Антикорупційні органи також оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

"Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

