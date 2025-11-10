Українська видавнича асоціація пропонує створити "Культурний пакунок" у межах "Зимової підтримки" від уряду, зокрема спрямувати частину державної допомоги на культурні продукти: книжки, театри, музеї та українське кіно.

"Кілька днів тому президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати пакет "Зимової підтримки" для українців. За його словами, минулої зими майже 14 мільйонів громадян скористалися "тисячею гривень" підтримки та іншими напрямками державних програм. Українська видавнича асоціація звернула увагу на складну ситуацію в креативних індустріях. Зокрема, у видавничій сфері спостерігається серйозний спад — вересень замість очікуваного зростання показав падіння продажів", - йдеться в повідомленні Асоціації.

У зв’язку з цим видавці пропонують в межах "Зимової підтримки" впровадити проєкт "Культурний пакунок", який дасть можливість українцям витрачати державну допомогу на культурні продукти.

В асоціації зазначають, що досвід програми "Пакунок школяра" показує, що громадяни більше схильні купувати одяг, взуття та канцелярію, ніж книжки або квитки в театр.

"Тому в межах "Культурного пакунку" пропонується зафіксувати певний відсоток від загальної допомоги (наприклад, 30%), який би спрямовувався виключно на культурний продукт: книжки, театри, музеї, українське кіно. Також асоціація пропонує долучити "Пакунок малюка", щоб молоді батьки могли купувати книжки для дітей або набори для розвитку", - йдеться в повідомленні.

В коментарях до допису, генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов заявив, що дана цініціатива є дуже важливою.

В свою чергу, гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова зазначила, що враховуючи не надто позитивні прогнози щодо книжкового ринку, підтримка державою культури і книговидання, можливість витратити певну суму від грошової допомоги на культуру – важливий крок для підтримки внутрішнього ринку.

"Практика "ваучерів культури" популярна в інших країнах Європи, зокрема Італії, Іспанії, Франції, Німеччині. Ці держави виділяють певну суму коштів, передусім для молоді, щоб підтримати зацікавлення культурою і зробити її більш доступною для тих, хто сам не заробляє і не може дозволити собі витрачати кошти на культурні продукти", - написала вона в мережі Facebook.

Як повідомлялося, уряд очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у 1 тис. грн для дорослих та дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати — 14 млрд грн.

Джерело: https://www.facebook.com/photo?fbid=1257245799764282&set=a.627643079391227

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3165410753641110&set=a.104505856398297