Інтерфакс-Україна
Події
11:13 10.11.2025

Окупанти обстріляли Херсон, постраждали дві жінки

1 хв читати

Російські окупаційні війська зранку обстріляли Корабельний район Херсона, поранень дістали двоє цивільних, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні зранку російські військові вкрили вогнем Корабельний район Херсона. Зокрема, під ударами опинилась будівля наукової установи. Через обстріл постраждала 49-річна працівниця. У неї діагностували поранення ноги, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми", - написав він у телеграмі у понеділок.

За його словами, ворог також атакував житлову забудову, через що "у власній оселі 59-річна херсонка дістала контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми".

"Обох потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - додав він.

Теги: #херсон #обстріл

