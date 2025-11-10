Інтерфакс-Україна
10:04 10.11.2025

НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив про обшуки у міністра юстиції Германа Галущенко та в АТ "НАЕК "Енергоатом".

"І у Германа Галущенко теж обшук НАБУ. Яке співпадіння. І це ще не все", - написав Железняк в Телеграм у понеділок вранці.

"І в Енергоатомі говорять теж. Прям не день, а свято", - додав він пізніше.

За словами нардепа, "Міндіч, Герман, Енергоатом - всі в одному нашому розслідуванні і одній потім заяві до НАБУ".

Згодом Железняк опублікував в Телеграм ще один пост: "Це ще не все".

Раніше з’явилася інформація про обшуки НАБУ вранці 10 листопада у співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, а Железняк повідомив, що той прямо перед обшуками залишив Україну і "буде переховуватися в Ізраїлі та Австрії".

Як повідомлялося 6 листопада, Служба безпеки України (СБУ) почала перевірку інформації, яку оприлюднив і з якою звернувся до неї Железняк щодо нібито бізнесу Міндіча з видобутку та продажу діамантів в РФ під час повномасштабної війни. Повідомлення він проілюстрував скан-копією офіційної відповіді йому тво начальника головного слідчого управління СБУ Євгена Русінова без згадки про прізвище Міндіча. "Головним слідчим управлінням Служби безпеки України в межах компетенції опрацьовано Вашу заяву про вчинення кримінального правопорушення від 03.11.2025. Дослідження обставин, викладених у Вашій заяві, вже здійснюється в ході досудового розслідування кримінального провадження, раніше внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)", - йдеться в документі.

Железняк зазначив, що "Міндіч зібрав вже тріо: ФБР, НАБУ і СБУ".

Раніше на ютюб-каналі Железняка було оприлюднено відео, в якому йдеться про "діамантовий бізнес" Міндича. Депутат стверджує, що Міндіч володів компаніями, які займалися видобутком і продажем лабораторних діамантів в Україні та РФ під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тобто, за його словами, фактично йдеться про ведення бізнесу з країною-агресором.

