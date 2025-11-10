Двоє цивільних отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Сумської області

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Двоє поранених та значні пошкодження цивільної інфраструктури у Сумській області внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє Національна поліція у телеграм-каналі.

"У ніч на 10 листопада та впродовж доби російські війська завдали чергових ударів по території Сумської області. Під вогнем опинилися населені пункти Сумського, Конотопського, Охтирського, Шосткинського та Роменського районів, є поранені мирні жителі та значні пошкодження цивільної інфраструктури. За наявною інформацією, у результаті обстрілів поранено двоє людей. Пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки, сім приватних домоволодінь, чотири складські приміщення, лінії електропередач, два гаражі, господарчу споруду, легковий та вантажний автомобілі", - йдеться в повідомленні Нацполіції у Телеграм.

Поліцейські продовжують працювати на місцях ударів: фіксують руйнування, опитують свідків, збирають уламки боєприпасів та інші речові докази.