10 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

10 листопада 2025 року відзначають Всесвітній день науки за мир та розвиток, Всесвітній день імунізації, Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком, Всесвітній день молоді, Міжнародний день бухгалтерії, Міжнародний тиждень науки та миру, Всесвітній день сиріт.

Православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними.

День 1355 Російська агресія - Day 1355 Russian aggression

Всесвітній день науки за мир та розвиток

Проголошений на 31-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 2001 р. (UNESCO 31 C/Resolution 20).

Цей день зазначає важливу роль науки в суспільстві та необхідність залучення широкої громадськості до обговорення нових наукових проблем. Він також підкреслює важливість і актуальність науки в нашому повсякденному житті. Започаткувати таке свято вирішили у 1999 році на Всесвітній науковій конференції в Будапешті, проте офіційне підтвердження події відбулося у 2001 році на генеральній конференції ЮНЕСКО.

Всесвітній день імунізації

Всесвітній день імунізації, який відзначається щорічно 10 листопада, покликаний наголосити критичну важливість щеплень.

Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком

Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком - відзначається щорічно 10 листопада, є життєво важливою глобальною подією, присвяченою підвищенню обізнаності про недиференційовані раки, просуванню освіти про це захворювання, покращення лікування та догляду за пацієнтами.

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді - це унікальна подія в календарі Католицької Церкви, яка збирає молодих людей з усього світу, щоб разом святкувати свою віру. Започаткований Папою Іваном Павлом ІІ у 1985 році, він став потужним рухом для духовного збагачення та культурного обміну.

Міжнародний день бухгалтерії

10 листопада кожного року світ відзначає Міжнародний день бухгалтерії – це день вшанування важливої ролі, яку бухгалтери відіграють у діловому світі та нашому особистому житті. Від ретельного відстеження фінансових операцій до стратегічного консультування з фіскальних питань, бухгалтери є неоспіваними героями, які забезпечують фінансову ясність і стабільність і є надзвичайно важливою ланкою будь-якого підприємства та бізнесу.

Міжнародний тиждень науки та миру

Міжнародний тиждень науки та миру відзначається у календарний тиждень, на який випадає 11 листопада. Вперше на неурядовому рівні його провели у 1986 році, який було названо ООН Міжнародним роком миру.

Організація подій та заходів в рамках тижня здійснювалася як неурядова ініціатива; секретаріат Міжнародного року миру був поінформований про підготовчі заходи та остаточний підсумок подій, що відбулися впродовж тижня. Організатори прагнули заохотити якомога ширшу міжнародну участь у святкуванні.

Його організатори були задоволені результатами першої спроби, тому у 1988 році на Генеральній асамблеї ООН було ухвалено резолюцію, згідно з якою святу було надано офіційного статусу.

Всесвітній день сиріт

Щорічно у другий понеділок листопада відзначається всесвітній день сиріт. Його було започатковано у США благодійним фондом The Stars Foundation.

Перший державний притулок для дітей-сиріт було створено у 400 році нашої ери у Римі. Але про турботу держави за дітьми до 18 років, які залишилися без батьків, було складено закони ще у давніх греків та євреїв. У середньовіччі цією проблемою займалися церкви.

Критична кількість дітей, які залишилися без батьківського тепла та допомоги, створилась у Європі на початку XVII століття. Також тоді це посилювалося жахливими умовами проживання, що призводило до великої дитячої смертності.

Зараз у всьому світі створюються інтернати для сиріт. Але більшість спеціалістів запевняє, що це є найгіршим варіантом для проживання дітей. Адже без постійного контакту з близьким дорослим та турботи дитина не може всебічно розвиватися.

Метою цього дня є донесення до людей різноманітних способів допомоги дітям, які залишилися сиротами внаслідок військових конфліктів, нещасних випадків, стихійних лих, або були залишені батьками при народженні.

Сьогодні в Україні війна зробила сиротами велику кількість дітей, тому відзначення цього дня для нашої країни дуже актуальне і важливе. Привернути увагу, надихнути на допомогу, організувати підтримку сиротам – мета цього дня нагадати, що ці діти потребують уваги й турботи щодня.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Джона Кнудсена Нортропа (1895−1981), американського авіаконструктора, інженера, промисловця, одного з засновників компанії Lockheed;

100 років від дня народження Річарда Бертона (Річард-Волтер-Дженкінс) (1925–1984), англійського актора кіно та театру.

Ще сьогодні:

1926 — У Берліні відкрито Український науковий інститут;

1928 — У Києві відкрито будинок-музей Тараса Шевченка;

1948 — Севастополь був виділений з Кримської області в окрему адміністративно-територіальну одиницю;

1989 — У Львові відбулись установчі збори Товариства "Надсяння", яке репрезентує українців депортованих з українських етнічних територій, котрі після Другої світової війни було "передано" Польщі.

1993 — Групою сектантів "Білого братства", очолюваного Мариною Цвигун (Марія Деві Христос) та Юрієм Кривоноговим (Іоанн Свамі), було проголошено "кінець світу" та захоплено київський Софійський собор з метою масового самознищення. Міліція затримала сектантів, що поклало край діяльності "Білого братства" та викликало низку самогубств прихильників секти в Україні та країнах СНД.

1993 — В Україні заборонено всі воєнізовані недержавні організації;

2004 — Центрвиборчком України оголосив остаточні результати першого туру виборів Президента України: Віктор Ющенко набрав 11 125 395 голосів (39,87 %), Віктор Янукович — 10 969 579 голосів (39,32 %). Другий тур голосувань призначено на 21 листопада 2004;

2009 — Запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС (він видав перший струм в Об'єднану енергосистему України);

2022 — 131-й окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України звільнив місто Снігурівку від російських окупантів.

Церковне свято:

10 листопада, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними. Апостол Ераст, якому зазвичай приписується роль диякона в ранній Церкві, був одним із тих, хто поширював християнське вчення в Римській імперії. У християнській традиції він згадується як один із 70 апостолів. Був відомий своєю глибокою вірою та служінням в Церкві.

Ераст був, ймовірно, одним із тих, хто допомагав святим апостолам, зокрема апостолу Павлу, у проповідуванні Євангелії. Апостол Павло навіть згадує Ераста в посланнях (наприклад, у Посланні до Римлян), що свідчить про його значну роль у ранній Церкві. За традицією, після поширення християнства в містах, Ераст служив архиєпископом в одній з церквей. Його мученицька смерть була пов'язана з тим, що він відмовився відректися від віри в Ісуса Христа.

Олімп був також одним з 70 апостолів і найбільш відомий як святий, який служив разом з апостолом Павлом. За церковними переказами, Олімп проповідував Євангеліє в різних містах та був тісно пов'язаний з апостолом Павлом, допомагав йому у служінні. Один з тих, хто засновував християнські громади і підтримував їх у часи гонінь.

Церковна традиція вважає Олімпа святим мучеником, хоча конкретні деталі його мученицької смерті в різних джерелах можуть відрізнятися. Його ім'я часто згадується разом з іншими апостолами, і він шанується за свою віру, смирення і служіння.

Родіон — ще один з 70 апостолів, який згадується в Новому Завіті. Він був одним із перших, хто поширював християнське вчення в різних частинах Римської імперії. Як і його побратими по апостольському служінню, Родіон проповідував Євангеліє, навертав до християнської віри багатьох людей. Родіон теж був мучеником, і його мученицька смерть була пов'язана з відмовою відректися від віри в Ісуса Христа. Він часто згадується в списках святих апостолів, і його святість була визнана Церквою за його відданість Христу.

Окрім Ераста, Олімпа і Родіона, разом з ними на проповідь до різних народів йшли й інші апостоли і учні Христа, які активно працювали над поширенням християнської віри. Їхнє служіння було тісно пов'язане з апостольським рухом і подією П'ятидесятниці, коли Святим Духом було наділено апостолів для місії у світі.

Згідно з різними джерелами, частина з цих апостолів була направлена до різних країн для поширення християнства: в Грецію, Малу Азію, Рим і навіть далі на захід і північ. Вони жили в умовах переслідувань і тяжких випробувань, що часто приводило до їх мученицької смерті. Святі апостоли Ераст, Олімп, Родіон і їхні супутники шануються в Православній Церкві та Католицькій Церкві як мученики і благовісники. Їхнє служіння і мученицька смерть вважаються свідченням їхньої відданості Христу, і Церква вшановує їх, як приклади віри, смирення і жертовності.

Іменини:

Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга.

З прикмет цього дня:

На 10 листопада існує багато прикмет, що стосуються погоди та зими. Наприклад, якщо листя з вишні ще не опало, то буде пізня зима; туман вранці віщує відлигу, а іній на деревах — мороз і снігопад. Також за прикметами, якщо в цей день багато сміятись, то в майбутньому доведеться плакати, а від позичання речей (особливо солі та хліба) краще утриматися, щоб не віддати своє щастя.