Інтерфакс-Україна
Події
21:56 09.11.2025

Трамп пообіцяв кожному громадянину США $2000 дивідендів за рахунок митних надходжень

1 хв читати
Трамп пообіцяв кожному громадянину США $2000 дивідендів за рахунок митних надходжень
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному американцю, окрім людей з високими доходами, 2000 доларів США дивідендів, про що Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social в неділю.

"Люди, які проти тарифів - дурники! Ми тепер найбагатша і найбільш шанована країна у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку. Ми отримуємо трильйони доларів і скоро почнемо виплачувати наш величезний борг, 37 трильйонів… Дивіденд щонайменше у $2000 на особу (за винятком людей з високими доходами!) буде виплачено кожному", - написав Трамп у Truth Social.

 

Теги: #трамп #сша #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:11 09.11.2025
Білий дім спростував заяву Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російських енергоносіїв

Білий дім спростував заяву Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російських енергоносіїв

03:42 09.11.2025
Байден звинуватив Трампа у руйнуванні не тільки Білого дому, а й демократії в США

Байден звинуватив Трампа у руйнуванні не тільки Білого дому, а й демократії в США

13:42 08.11.2025
США не поїдуть на саміт G20 у ПАР

США не поїдуть на саміт G20 у ПАР

10:08 08.11.2025
США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

20:20 07.11.2025
Трамп заявив, що єдина причина, чому не відбувся саміт у Будапешті – це те, що "війна продовжується"

Трамп заявив, що єдина причина, чому не відбувся саміт у Будапешті – це те, що "війна продовжується"

20:00 07.11.2025
Трамп "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо купівлі російської нафти

Трамп "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо купівлі російської нафти

17:23 06.11.2025
Всі виплати "Національного кешбеку" за серпень відбудуться наступного тижня - глава Мінекономіки

Всі виплати "Національного кешбеку" за серпень відбудуться наступного тижня - глава Мінекономіки

17:03 06.11.2025
Нові "дитячі" виплати надаватимуться лише матерям, які народять після 1 січня 2026 року, – Мінсоцполітики

Нові "дитячі" виплати надаватимуться лише матерям, які народять після 1 січня 2026 року, – Мінсоцполітики

15:36 05.11.2025
Рада збільшила розміри державної допомоги при народженні дитини

Рада збільшила розміри державної допомоги при народженні дитини

11:29 30.10.2025
Уряд скорегував деякі норми щодо виплат грошової компенсації в разі загибелі (смерті) військовослужбовців

Уряд скорегував деякі норми щодо виплат грошової компенсації в разі загибелі (смерті) військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

БпЛА атакували та серйозно пошкодили ТЕЦ на біомасі "Кліар Енерджі" - співзасновник

ППО знешкодила вночі 34 з 69 ворожих дронів, є влучання на дев'яти локаціях

"Укренерго" в неділю обмежуватиме електрику всю добу в більшості регіонів

Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 248 ворожих атак - Генштаб

Відновлення енергетичної системи відбувається цілодобово - Зеленський

Графіки обмеження постачання електроенергії 10 листопада застосовуватимуться впродовж усієї доби

Одна людина постраждала внаслідок атаки російських дронів та обстрілів в Дніпропетровській області - ОВА

На Херсонщині поранень дістали п'ятеро цивільних через російські атаки

Київський фунікулер відновив роботу

Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

Україна запровадила санкції проти екс-голови КС Тупицького

БпЛА атакували та серйозно пошкодили ТЕЦ на біомасі "Кліар Енерджі" - співзасновник

Мінрозвитку повідомило про обов’язкову евакуацію дітей з деяких населених пунктів на Дніпропетровщині і Запоріжжі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА