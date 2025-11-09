Трамп пообіцяв кожному громадянину США $2000 дивідендів за рахунок митних надходжень

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному американцю, окрім людей з високими доходами, 2000 доларів США дивідендів, про що Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social в неділю.

"Люди, які проти тарифів - дурники! Ми тепер найбагатша і найбільш шанована країна у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку. Ми отримуємо трильйони доларів і скоро почнемо виплачувати наш величезний борг, 37 трильйонів… Дивіденд щонайменше у $2000 на особу (за винятком людей з високими доходами!) буде виплачено кожному", - написав Трамп у Truth Social.